Отловленная в Приморье тигрица пока не будет возвращаться в природу
Отловленная в Приморье конфликтная тигрица останется в реабилитационном центре
Пойманная вечером 16 февраля в Приморье конфликтная тигрица. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Молодая конфликтная тигрица, отловленная в Дальнереченском районе Приморья, пока не будет возвращаться в природу и останется в реабилитационном центре, сообщает региональное минприроды.
Ранее ведомство сообщило, что вечером в воскресенье охотнадзор и специалисты общественной организации "Центр "Тигр" отловили в Дальнереченском районе Приморья очередную конфликтную тигрицу, хищница стала восьмым с начала зимы тигром, изъятым из дикой природы.
По информации минприроды Приморья, в результате обследования хищницы выявлено, что ей порядка 1,5 лет и она, вероятно, является сестрой молодого тигра, отловленного в декабре 2024 года у поселка Эбергард.
"Молодую тигрицу, отловленную в районе Дальнереченска, пока не планируют выпускать в естественную среду обитания… В таком возрасте подросшие котята еще должны находиться под присмотром матери и перенимать навыки охоты на диких животных в лесу. Но, оставшись без должной опеки, молодые тигры вынуждены были стать "конфликтными" и, заходя в поселки, добывать более доступную пищу в виде домашних животных на привязи или свободном выгуле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведения осмотра тигрица была выпущена в вольер, куда также запустили оленя для отработки хищницей навыков охоты.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.