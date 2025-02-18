https://ria.ru/20250218/ssha-2000081635.html

США услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава РФПИ

США услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025

США услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава РФПИ

США услышали позицию России в Эр-Рияде, позитивное начало дискуссиям положено, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входящий в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:39:00+03:00

2025-02-18T15:39:00+03:00

2025-02-18T15:39:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

кирилл дмитриев

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США услышали позицию России в Эр-Рияде, позитивное начало дискуссиям положено, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входящий в состав российской делегации, в эфире Первого канала. "В отличие от администрации Байдена, где не было попытки услышать позицию России, была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны, где, может, есть какие-то разногласия, поэтому, безусловно, очень конструктивный диалог, и да, безусловно, перед нами очень длинная серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий, много точек соприкосновения. Много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать и дальше", - сказал он. Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.

https://ria.ru/20250218/gosduma-2000014328.html

россия

сша

саудовская аравия

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россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде