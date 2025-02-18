Рейтинг@Mail.ru
США услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ssha-2000081635.html
США услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава РФПИ
США услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
США услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава РФПИ
США услышали позицию России в Эр-Рияде, позитивное начало дискуссиям положено, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входящий в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:39:00+03:00
2025-02-18T15:39:00+03:00
россия
сша
саудовская аравия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149573/52/1495735220_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_c9a6ff76fa8954aa49e89f0180f66c78.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США услышали позицию России в Эр-Рияде, позитивное начало дискуссиям положено, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входящий в состав российской делегации, в эфире Первого канала. "В отличие от администрации Байдена, где не было попытки услышать позицию России, была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны, где, может, есть какие-то разногласия, поэтому, безусловно, очень конструктивный диалог, и да, безусловно, перед нами очень длинная серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий, много точек соприкосновения. Много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать и дальше", - сказал он. Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000014328.html
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149573/52/1495735220_0:0:2677:2009_1920x0_80_0_0_ae9e1f586938dbdd6592a498c053e5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
США услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава РФПИ

Дмитриев: США услышали позицию России, позитивное начало дискуссиям положено

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США услышали позицию России в Эр-Рияде, позитивное начало дискуссиям положено, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входящий в состав российской делегации, в эфире Первого канала.
"В отличие от администрации Байдена, где не было попытки услышать позицию России, была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны, где, может, есть какие-то разногласия, поэтому, безусловно, очень конструктивный диалог, и да, безусловно, перед нами очень длинная серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий, много точек соприкосновения. Много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать и дальше", - сказал он.
Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде
Вчера, 11:49
 
РоссияСШАСаудовская АравияКирилл ДмитриевЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала