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Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков
Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков
Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:14:00+03:00
2025-02-18T15:14:00+03:00
2025-02-18T15:23:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
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юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Этот вопрос обсуждался, мы будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, удалось ли проложить дорогу для встречи президентов.Он добавил, что пока трудно сказать, в какой перспективе может состояться такая встреча.
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Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, США, В мире
Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков
Ушаков: Россия и США будут работать над созданием условий встречи лидеров стран