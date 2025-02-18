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Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
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15:14 18.02.2025 (обновлено: 15:23 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ssha-2000071335.html
Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков
Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков
Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:14:00+03:00
2025-02-18T15:23:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
москва
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
украина
сша
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Этот вопрос обсуждался, мы будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, удалось ли проложить дорогу для встречи президентов.Он добавил, что пока трудно сказать, в какой перспективе может состояться такая встреча.
https://ria.ru/20250218/putin-2000073598.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, украина, сша, в мире
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, США, В мире
Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков

Ушаков: Россия и США будут работать над созданием условий встречи лидеров стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Этот вопрос обсуждался, мы будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, удалось ли проложить дорогу для встречи президентов.
Он добавил, что пока трудно сказать, в какой перспективе может состояться такая встреча.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин назначит переговорщиков от России по Украине, заявил Ушаков
Вчера, 15:18
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияМоскваЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампУкраинаСШАВ мире
 
 
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