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Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков

Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков

Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:14:00+03:00

2025-02-18T15:14:00+03:00

2025-02-18T15:23:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

россия

москва

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Этот вопрос обсуждался, мы будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, удалось ли проложить дорогу для встречи президентов.Он добавил, что пока трудно сказать, в какой перспективе может состояться такая встреча.

https://ria.ru/20250218/putin-2000073598.html

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москва

украина

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