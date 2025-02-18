https://ria.ru/20250218/ssha-2000054246.html

В МИД заявили о серьезном настрое США на переговорах

В МИД заявили о серьезном настрое США на переговорах - РИА Новости, 18.02.2025

В МИД заявили о серьезном настрое США на переговорах

Москва видит серьезный настрой администрации США на обсуждение многих вопросов, в том числе по Украине, внимательно отслеживает заявления Вашингтона, заявила... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:15:00+03:00

2025-02-18T14:15:00+03:00

2025-02-18T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва видит серьезный настрой администрации США на обсуждение многих вопросов, в том числе по Украине, внимательно отслеживает заявления Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим настрой у администрации (США) на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношениях и, кстати говоря, в международной повестке, включая ситуацию на Украине", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, в Москве внимательно отслеживают заявления Вашингтона по тематике урегулирования кризиса и рассмотрят конкретные предложения на этот счет."Давайте дождемся оценок, которые должны быть даны российской делегацией в Эр-Рияде", - добавила она.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250218/zaharova-2000048159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, москва, россия, в мире