В МИД заявили о серьезном настрое США на переговорах
В МИД отметили серьезный настрой США на решение вопросов на переговорах
© AP Photo / Evelyn HocksteinАмериканская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва видит серьезный настрой администрации США на обсуждение многих вопросов, в том числе по Украине, внимательно отслеживает заявления Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим настрой у администрации (США) на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношениях и, кстати говоря, в международной повестке, включая ситуацию на Украине", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, в Москве внимательно отслеживают заявления Вашингтона по тематике урегулирования кризиса и рассмотрят конкретные предложения на этот счет.
"Давайте дождемся оценок, которые должны быть даны российской делегацией в Эр-Рияде", - добавила она.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.