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В РФПИ рассказали, сколько США потеряли из-за ухода компаний из России

В РФПИ рассказали, сколько США потеряли из-за ухода компаний из России - РИА Новости, 18.02.2025

В РФПИ рассказали, сколько США потеряли из-за ухода компаний из России

Американские фирмы потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России, заявил CNN глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:53:00+03:00

2025-02-18T08:53:00+03:00

2025-02-18T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американские фирмы потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России, заявил CNN глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации Москвы в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с представителями США."Я думаю, что то, чего мы хотим, — это хороший диалог. На самом деле, американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Поэтому я считаю важным, что из-за отсутствия совместной работы в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов долларов потерь бизнесом США", — сказал он.Дмитриев также отметил, что экономики США и России могли бы извлечь выгоду из совместной работы.По словам главы РФПИ, перспектива переговоров кроется в диалоге и поисках лучшего решения для Штатов, России, других стран и международного сообщества. Он подчеркнул, что американцы и президент США Дональд Трамп "отлично решают проблемы". При этом Дмитриев указал на необходимость наведения мостов и важность для всего мира налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.Кроме того, глава РФПИ сообщил телеканалу, что уже встретился с некоторыми представителями команды Штатов в Эр-Рияде.Накануне в Эр-Рияд прибыли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сегодня они проведут переговоры с американской делегацией. Ушаков сообщал, что к российским представителям для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев. В делегацию Штатов войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. На встрече обсудят отношения между Москвой и Вашингтоном, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию саммита глав двух государств.Владимир Путин и Дональд Трамп в прошлую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.

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https://realty.ria.ru/20240410/ubytok-1939054808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании, уйдя с российского рынка потеряли 300 миллиардов долларов Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект сегодняшних переговоров России и США, заявил, что американские компании, уйдя с российского рынка, потеряли более $300 млрд. Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать 2025-02-18T08:53 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, эр-рияд (город), кирилл дмитриев, юрий ушаков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, в мире