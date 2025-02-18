В РФПИ рассказали, сколько США потеряли из-за ухода компаний из России
Дмитриев: американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за ухода из России
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американские фирмы потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России, заявил CNN глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации Москвы в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с представителями США.
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"Я думаю, что то, чего мы хотим, — это хороший диалог. На самом деле, американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Поэтому я считаю важным, что из-за отсутствия совместной работы в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов долларов потерь бизнесом США", — сказал он.
Дмитриев также отметил, что экономики США и России могли бы извлечь выгоду из совместной работы.
По словам главы РФПИ, перспектива переговоров кроется в диалоге и поисках лучшего решения для Штатов, России, других стран и международного сообщества. Он подчеркнул, что американцы и президент США Дональд Трамп "отлично решают проблемы". При этом Дмитриев указал на необходимость наведения мостов и важность для всего мира налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, глава РФПИ сообщил телеканалу, что уже встретился с некоторыми представителями команды Штатов в Эр-Рияде.
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Накануне в Эр-Рияд прибыли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сегодня они проведут переговоры с американской делегацией. Ушаков сообщал, что к российским представителям для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев.
В делегацию Штатов войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
На встрече обсудят отношения между Москвой и Вашингтоном, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию саммита глав двух государств.
Владимир Путин и Дональд Трамп в прошлую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
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