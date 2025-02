https://ria.ru/20250218/ssha-1999863737.html

"Худшие кошмары сбылись". Преемник Трампа послал четкий сигнал Москве

Власти ЕС и США, как показала Мюнхенская конференция по безопасности, вступили в открытую конфронтацию. По сообщениям мировых СМИ, Вашингтон, к ужасу... РИА Новости, 18.02.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768890574_0:19:3082:1753_1920x0_80_0_0_2a2cd2fdebe1078edbdd31a02b239fbf.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Власти ЕС и США, как показала Мюнхенская конференция по безопасности, вступили в открытую конфронтацию. По сообщениям мировых СМИ, Вашингтон, к ужасу европейцев, выбрал сближение с Москвой, а не с Брюсселем. Что это означает для России — в материале РИА Новости.Могильщик ЕвропыУчастники конференции окрестили ее "Мюнхенским сговором", намекая на то, что власти США заигрывают с фашистами."Как туристу, мне очень нравится это место. Приятные люди, отличное пиво, потрясающая пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен — больше никогда", — высказался премьер-министр Польши Дональд Туск.Поводом для столь жесткой оценки стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса. Второй по значимости человек в Америке обвинил Европу в пренебрежении мнением своих граждан."Ни одна демократия — американская, немецкая или европейская — не выживет, если будет говорить миллионам избирателей, что их мысли и беспокойства, их стремления и просьбы о поддержке недостойны внимания", — заявил Вэнс. По его словам, демократия строится на "священном принципе: голос народа имеет значение" и власти не могут выбирать, какие мнения учитывать, а какие игнорировать.Похожие слова западные лидеры произносили множество раз, но только Вэнс подкрепил их конкретными примерами. Например, раскритиковал отмену итогов первого тура президентских выборов в Румынии, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, известный националистическими взглядами. Также американец выступил против подавления "Альтернативы для Германии", хотя и не произнес названия этой партии."Политика Германии не может быть связана с поддержкой АдГ. Мы не примем, если посторонние будут вмешиваться в нашу демократию, в наши выборы. Это недопустимо. Особенно со стороны друзей и союзников. Мы решительно отвергаем это. Мы сами будем решать, что происходит с нашей демократией. <…> Мы создали институты, которые не ограничивают нашу демократию, а защищают ее от антидемократов", — парировал канцлер ФРГ Олаф Шольц.В целом участники конференции крайне негативно восприняли выступление вице-президента США. Пока он говорил, в зале стояла тишина, а затем слушатели начали признаваться журналистам, что с этим человеком им не о чем говорить — "будто он с другой планеты".Ситуацию накалил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. По его словам, несмотря на отсутствие у Вашингтона плана урегулирования российско-украинского противостояния, он не собирается подпускать к переговорам Евросоюз. США должны быть единственным посредником между Киевом и Москвой.Мрачное предзнаменованиеГазета The New York Times зафиксировала усиление главного страха европейцев: США могут отдалиться от ЕС и сблизиться с Россией. Мюнхенская речь Джей Ди Вэнса обнажила крах трансатлантического альянса, объявила, в свою очередь, британская The Guardian. Как отмечает издание, слова вице-президента США были "лицемерными и бесчувственными", но при этом предельно ясными."Это не просто набор дешевых выпадов в культурной войне, это призыв к оружию для правых популистов, стремящихся захватить власть в Европе, и обещание, что "новый шериф в городе" поможет им в этом", — подчеркивает The Guardian.Американский журнал Fortune назвал поведение главы делегации США "фундаментальной атакой на европейские ценности". При этом Вэнса не интересовало, что европейские страны целиком зависят от американской безопасности. "Из-за этого либеральная демократия находится под угрозой", — сообщает издание."Европейские лидеры готовились к возвращению Трампа уже больше года. Для них, как и для парализованных хаосом демократов в США, реальность превзошла худшие кошмары", — констатировал американский информационный ресурс Axios.Над схваткойГлавный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов предположил, какая тактика после Мюнхена будет для Москвы оптимальной."Как говорил Николай Дроздов в передаче "В мире животных", давайте не будем им мешать и просто понаблюдаем. На мой взгляд, это ровно такая ситуация. Внутри западного мира идет сложный процесс, который напоминает мощную свару, но результат может быть разным. Например, я не уверен, что дело идет к разводу Америки и Европы, хотя их отношения изменятся", — сказал Лукьянов в беседе с РИА Новости.В конце концов, заметил политолог, Вашингтон не прогоняет Европу, а критикует ее за то, что она разучилась управлять собой.При этом он подчеркнул, что пока рано судить, как поддержка Трампом правых скажется на их рейтингах. Лукьянов ожидает, что одним из показателей должны стать голоса, отданные за "Альтернативу для Германии" на выборах в бундестаг 23 февраля."Во-первых, это националистическая партия. И ее сторонники не очень любят американское доминирование. Во-вторых, они в принципе против того, чтобы им кто-то что-то предписывал", — пояснил эксперт.Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что внешняя политика США может привести к выгодной для России смене элит в странах Евросоюза."Европейские партии и политики, которых поддержала администрация Трампа, в отличие от правящих элит своих стран обладают здравым смыслом. С ними, как и с Трампом, можно попробовать выстроить диалог", — говорит Оленченко.Вместе с тем он уверен, что на данном этапе куда важнее не отношения между ЕС и США, а выстраивание такой международной системы, которая гарантировала бы защиту национальных интересов России.

в мире, сша, европа, москва, владимир оленченко, федор лукьянов, дональд туск, евросоюз, российская академия наук