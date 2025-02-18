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Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
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12:55 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/slutskij-2000035458.html
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
Переговоры в Саудовской Аравии между Россией и США приведут к конструктивному результату, но все за один день не решится, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:55:00+03:00
2025-02-18T12:55:00+03:00
в мире
саудовская аравия
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
юрий ушаков
сергей лавров
госдума рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Саудовской Аравии между Россией и США приведут к конструктивному результату, но все за один день не решится, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Переговоры, которые начались в Саудовской Аравии, нет сомнений, что приведут к конструктивному результату. Конечно, какие-то шероховатости будут, все за сегодняшний день не решится", - сказал Слуцкий журналистам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проводят с представителями США встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан. -0-
https://ria.ru/20250218/peskov-2000028535.html
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саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, россия, сша, леонид слуцкий (политик), юрий ушаков, сергей лавров, госдума рф, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Саудовская Аравия, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Госдума РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Слуцкий: переговоры РФ и США в Эр-Рияде приведут к конструктивному результату

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Саудовской Аравии между Россией и США приведут к конструктивному результату, но все за один день не решится, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Переговоры, которые начались в Саудовской Аравии, нет сомнений, что приведут к конструктивному результату. Конечно, какие-то шероховатости будут, все за сегодняшний день не решится", - сказал Слуцкий журналистам.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков
Вчера, 12:33
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проводят с представителями США встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан. -0-
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 12:12
 
В миреСаудовская АравияРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Юрий УшаковСергей ЛавровГосдума РФРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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