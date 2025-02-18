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Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Слуцкий прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Переговоры в Саудовской Аравии между Россией и США приведут к конструктивному результату, но все за один день не решится, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:55:00+03:00

2025-02-18T12:55:00+03:00

2025-02-18T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры в Саудовской Аравии между Россией и США приведут к конструктивному результату, но все за один день не решится, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Переговоры, которые начались в Саудовской Аравии, нет сомнений, что приведут к конструктивному результату. Конечно, какие-то шероховатости будут, все за сегодняшний день не решится", - сказал Слуцкий журналистам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проводят с представителями США встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан. -0-

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саудовская аравия

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