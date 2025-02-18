https://ria.ru/20250218/shutki-2000176072.html

Делегации России и США на переговорах много шутили, заявил глава РФПИ

Делегации России и США на переговорах много шутили, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025

Делегации России и США на переговорах много шутили, заявил глава РФПИ

Делегации США и России на переговорах в Эр-Рияде помимо вдумчивого диалога много шутили, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:56:00+03:00

2025-02-18T22:56:00+03:00

2025-02-18T22:56:00+03:00

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ближний восток

кирилл дмитриев

сергей лавров

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегации США и России на переговорах в Эр-Рияде помимо вдумчивого диалога много шутили, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Я бы сказал (диалог был - ред.) вдумчивый… Там было много шуток в конце. И очень важно, что действительно наши страны не могут позволить себе не уделять должное внимание общению друг с другом. В том числе уважительному, равноправному общению", - сказал Дмитриев в эфире "России 24". Он не стал говорить, какие именно шутки звучали. "Я думаю, мы как-то в следующий раз, наверное, их расскажем", - добавил он. "Но шутки точно сделали атмосферу более теплой. И (глава МИД РФ - ред.) Сергей Викторович Лавров много шутил, и другие коллеги много шутили. Так что это было хорошо", - добавил глава РФПИ. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250218/dmitriev-2000109196.html

https://ria.ru/20250218/delegatsii-2000079597.html

россия

сша

ближний восток

саудовская аравия

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