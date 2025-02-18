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Делегации России и США на переговорах много шутили, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
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22:56 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/shutki-2000176072.html
Делегации России и США на переговорах много шутили, заявил глава РФПИ
Делегации России и США на переговорах много шутили, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
Делегации России и США на переговорах много шутили, заявил глава РФПИ
Делегации США и России на переговорах в Эр-Рияде помимо вдумчивого диалога много шутили, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:56:00+03:00
2025-02-18T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
ближний восток
кирилл дмитриев
сергей лавров
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегации США и России на переговорах в Эр-Рияде помимо вдумчивого диалога много шутили, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Я бы сказал (диалог был - ред.) вдумчивый… Там было много шуток в конце. И очень важно, что действительно наши страны не могут позволить себе не уделять должное внимание общению друг с другом. В том числе уважительному, равноправному общению", - сказал Дмитриев в эфире "России 24". Он не стал говорить, какие именно шутки звучали. "Я думаю, мы как-то в следующий раз, наверное, их расскажем", - добавил он. "Но шутки точно сделали атмосферу более теплой. И (глава МИД РФ - ред.) Сергей Викторович Лавров много шутил, и другие коллеги много шутили. Так что это было хорошо", - добавил глава РФПИ. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250218/dmitriev-2000109196.html
https://ria.ru/20250218/delegatsii-2000079597.html
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россия, сша, ближний восток, кирилл дмитриев, сергей лавров, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, саудовская аравия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Ближний Восток, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Саудовская Аравия, Украина
Делегации России и США на переговорах много шутили, заявил глава РФПИ

Дмитриев: делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде много шутили

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегации США и России на переговорах в Эр-Рияде помимо вдумчивого диалога много шутили, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Я бы сказал (диалог был - ред.) вдумчивый… Там было много шуток в конце. И очень важно, что действительно наши страны не могут позволить себе не уделять должное внимание общению друг с другом. В том числе уважительному, равноправному общению", - сказал Дмитриев в эфире "России 24".
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступает перед журналистами в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Он не стал говорить, какие именно шутки звучали. "Я думаю, мы как-то в следующий раз, наверное, их расскажем", - добавил он.
"Но шутки точно сделали атмосферу более теплой. И (глава МИД РФ - ред.) Сергей Викторович Лавров много шутил, и другие коллеги много шутили. Так что это было хорошо", - добавил глава РФПИ.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБлижний ВостокКирилл ДмитриевСергей ЛавровЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреСаудовская АравияУкраина
 
 
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