https://ria.ru/20250218/sdvig-2000162178.html

NYT отметила сдвиг в подходе США к отношениям с Россией

NYT отметила сдвиг в подходе США к отношениям с Россией - РИА Новости, 18.02.2025

NYT отметила сдвиг в подходе США к отношениям с Россией

Переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, которые обе стороны охарактеризовали как конструктивные и нацеленные на результат, могут свидетельствовать о... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:41:00+03:00

2025-02-18T20:41:00+03:00

2025-02-18T20:41:00+03:00

в мире

россия

сша

дональд трамп

стив уиткофф

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

саудовская аравия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000004378_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_04ebdadaf1f4f665ece0351122588b18.jpg

ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, которые обе стороны охарактеризовали как конструктивные и нацеленные на результат, могут свидетельствовать о значительном сдвиге в подходе Вашингтона к отношениям с Москвой, пишет газета The New York Times. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. По данным издания, встреча стала самым масштабным дипломатическим контактом между двумя странами за последние три года. В ходе переговоров обсуждались пути урегулирования конфликта на Украине, а также возможности нормализации двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, добавляет The New York Times. "Эта встреча стала последним из череды резких поворотов администрации Трампа в отказе от западных попыток изолировать Россию", – отмечает газета. NYT указывает, что переговоры стали резким отходом от прежней политики США, направленной на дипломатическое давление на Москву. Теперь, по данным газеты, Вашингтон демонстрирует готовность к взаимодействию. Издание также обращает внимание на экономический аспект переговоров, отмечая, что Россия акцентировала внимание на потенциальных выгодах для американского бизнеса, включая энергетический сектор. В статье подчеркивается, что в Европе и Украине могут усилиться опасения по поводу возможных договоренностей между США и Россией, поскольку союзники Вашингтона ранее призывали к жесткому курсу в отношении Москвы. Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры в Эр-Рияде "позитивными, конструктивными и нацеленными на результат", отметив, что Вашингтон "не мог представить себе лучшего исхода" встречи.

https://ria.ru/20250218/ushakov-2000146048.html

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000154315.html

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

россия

сша

саудовская аравия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, саудовская аравия, украина