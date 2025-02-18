NYT отметила сдвиг в подходе США к отношениям с Россией
NYT: переговоры в Эр-Рияде показали сдвиг в подходе США к отношениям с Россией
© AP Photo / Evelyn HocksteinАмериканская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, которые обе стороны охарактеризовали как конструктивные и нацеленные на результат, могут свидетельствовать о значительном сдвиге в подходе Вашингтона к отношениям с Москвой, пишет газета The New York Times.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
По данным издания, встреча стала самым масштабным дипломатическим контактом между двумя странами за последние три года. В ходе переговоров обсуждались пути урегулирования конфликта на Украине, а также возможности нормализации двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, добавляет The New York Times.
"Эта встреча стала последним из череды резких поворотов администрации Трампа в отказе от западных попыток изолировать Россию", – отмечает газета.
Издание также обращает внимание на экономический аспект переговоров, отмечая, что Россия акцентировала внимание на потенциальных выгодах для американского бизнеса, включая энергетический сектор.
В статье подчеркивается, что в Европе и Украине могут усилиться опасения по поводу возможных договоренностей между США и Россией, поскольку союзники Вашингтона ранее призывали к жесткому курсу в отношении Москвы.
Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры в Эр-Рияде "позитивными, конструктивными и нацеленными на результат", отметив, что Вашингтон "не мог представить себе лучшего исхода" встречи.
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