Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал об экономических потерях США из-за санкций - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 18.02.2025 (обновлено: 11:34 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/sanktsii-1999986969.html
Дмитриев рассказал об экономических потерях США из-за санкций
Дмитриев рассказал об экономических потерях США из-за санкций - РИА Новости, 18.02.2025
Дмитриев рассказал об экономических потерях США из-за санкций
Санкции против РФ ударили по США сильнее, чем по России, заявил журналистам член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:41:00+03:00
2025-02-18T11:34:00+03:00
сша
россия
саудовская аравия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4a8ee9cfef5ec465ce06adfd45dcebc.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Санкции против РФ ударили по США сильнее, чем по России, заявил журналистам член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы находимся в начале диалога. Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России", - сказал глава РФПИ.Он подчеркнул, что политика по сдерживанию России провалилась и это тоже надо честно признать."Мы считаем, что потери США, в том числе за счет того, что многие страны стали отказываться от доллара, они гораздо больше от санкционной политики США, чем потери России", - добавил Дмитриев.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999987195.html
сша
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182010_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6861e24f1e48aae94f514dcbc5f0dbcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал об экономических потерях США из-за санкций

Дмитриев: санкции ударили по США сильнее, чем по России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Санкции против РФ ударили по США сильнее, чем по России, заявил журналистам член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы находимся в начале диалога. Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России", - сказал глава РФПИ.
Он подчеркнул, что политика по сдерживанию России провалилась и это тоже надо честно признать.
"Мы считаем, что потери США, в том числе за счет того, что многие страны стали отказываться от доллара, они гораздо больше от санкционной политики США, чем потери России", - добавил Дмитриев.
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее
Вчера, 10:42
 
СШАРоссияСаудовская АравияКирилл ДмитриевЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала