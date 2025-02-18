https://ria.ru/20250218/sanktsii-1999986969.html
Дмитриев рассказал об экономических потерях США из-за санкций
Дмитриев рассказал об экономических потерях США из-за санкций - РИА Новости, 18.02.2025
Дмитриев рассказал об экономических потерях США из-за санкций
Санкции против РФ ударили по США сильнее, чем по России, заявил журналистам член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:41:00+03:00
2025-02-18T10:41:00+03:00
2025-02-18T11:34:00+03:00
сша
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саудовская аравия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Санкции против РФ ударили по США сильнее, чем по России, заявил журналистам член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы находимся в начале диалога. Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России", - сказал глава РФПИ.Он подчеркнул, что политика по сдерживанию России провалилась и это тоже надо честно признать."Мы считаем, что потери США, в том числе за счет того, что многие страны стали отказываться от доллара, они гораздо больше от санкционной политики США, чем потери России", - добавил Дмитриев.
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сша, россия, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал об экономических потерях США из-за санкций
Дмитриев: санкции ударили по США сильнее, чем по России