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Неформальный саммит по Украине завершился без итоговых заявлений
Неформальный саммит по Украине завершился без итоговых заявлений - РИА Новости, 18.02.2025
Неформальный саммит по Украине завершился без итоговых заявлений
Неформальный саммит по Украине в Париже, в котором приняли участие ряд европейских лидеров, закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T00:29:00+03:00
2025-02-18T00:29:00+03:00
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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Неформальный саммит по Украине в Париже, в котором приняли участие ряд европейских лидеров, закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе.Экстренная встреча, созванная Макроном после Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине в свете переговоров России и США, продлилась порядка трех часов. В переговорах приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений по Украине.Премьер Италии Джорджа Мелони опоздала на встречу почти на час, когда все остальные лидеры вместе с Макроном уже проследовали в Елисейский дворец. По окончанию переговоров президент Франции проводил ее – единственную из всех лидеров — до машины. Как отмечают эксперты, Мелони, приглашенная в январе на инаугурацию Дональда Трампа, поддерживает с президентом США хорошие отношения и может донести позицию ЕС, в том числе, по украинскому конфликту, до американского лидера.
https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, еврокомиссия, евросовет, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросовет, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Неформальный саммит по Украине завершился без итоговых заявлений
Неформальный саммит по Украине в Париже закончился без итоговых заявлений