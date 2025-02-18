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Рубио провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран

Рубио провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран - РИА Новости, 18.02.2025

Рубио провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и главами МИД Франции,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:23:00+03:00

2025-02-18T23:23:00+03:00

2025-02-18T23:42:00+03:00

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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и главами МИД Франции, Британии, Италии и Германии, сообщил во вторник французский МИД."Министр иностранных дел (Франции - ред.) Жан-Ноэль Барро провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Их коллеги по формату "Квинта" (Италия, Германия, Великобритания), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас тоже приняли участие в этом обмене. Они обсудили встречу госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая проходила в этот день в Саудовской Аравии", - говорится в коммюнике на сайте министерства.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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