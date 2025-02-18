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Рубио провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран - РИА Новости, 18.02.2025
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23:23 18.02.2025 (обновлено: 23:42 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rubio-2000177665.html
Рубио провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран
Рубио провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран
Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и главами МИД Франции,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:23:00+03:00
2025-02-18T23:42:00+03:00
в мире
италия
германия
мид франции‎
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
марко рубио
сша
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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и главами МИД Франции, Британии, Италии и Германии, сообщил во вторник французский МИД."Министр иностранных дел (Франции - ред.) Жан-Ноэль Барро провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Их коллеги по формату "Квинта" (Италия, Германия, Великобритания), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас тоже приняли участие в этом обмене. Они обсудили встречу госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая проходила в этот день в Саудовской Аравии", - говорится в коммюнике на сайте министерства.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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в мире, италия, германия, мид франции‎, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, марко рубио, сша, кайя каллас, франция, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
В мире, Италия, Германия, МИД Франции‎, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Марко Рубио, США, Кайя Каллас, Франция, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Рубио провел разговор с Каллас и главами МИД четырех европейских стран

Рубио провел разговор с Каллас, главами МИД Франции, Италии, Британии и Германии

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде
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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и главами МИД Франции, Британии, Италии и Германии, сообщил во вторник французский МИД.
«
"Министр иностранных дел (Франции - ред.) Жан-Ноэль Барро провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Их коллеги по формату "Квинта" (Италия, Германия, Великобритания), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас тоже приняли участие в этом обмене. Они обсудили встречу госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая проходила в этот день в Саудовской Аравии", - говорится в коммюнике на сайте министерства.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
В миреИталияГерманияМИД Франции‎РоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеМарко РубиоСШАКайя КалласФранцияСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
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