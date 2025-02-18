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В РПЦ заявили, что понятие "монашествующие" не может быть раскрыто в законе - РИА Новости, 18.02.2025
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Религия
 
05:17 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/rpts-1999959243.html
В РПЦ заявили, что понятие "монашествующие" не может быть раскрыто в законе
В РПЦ заявили, что понятие "монашествующие" не может быть раскрыто в законе - РИА Новости, 18.02.2025
В РПЦ заявили, что понятие "монашествующие" не может быть раскрыто в законе
Понятия "монашествующие" и "священнослужители" не могут быть раскрыты в законе, они определяются установлениями религий, рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T05:17:00+03:00
2025-02-18T05:17:00+03:00
религия
екатеринбург
андрей клишас
московская патриархия
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Понятия "монашествующие" и "священнослужители" не могут быть раскрыты в законе, они определяются установлениями религий, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, выступая на конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге, рассказал, что после принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри и внесении оговорки, исключающей монашествующих из-под действия закона, к нему поступили просьбы, в том числе от деятелей Церкви, "определить в законе понятие "монашествующие". В связи с этим он отметил, что нужно избежать ситуации, когда "государство начинает вмешиваться в чисто церковные вопросы, церковную юрисдикцию". "Понятие "монашествующие", также как понятие "священнослужители", не может быть раскрыто в законе, а определяется в соответствии с внутренними установлениями религиозных конфессий", - сказала игумения Ксения. В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. В сопутствующем законе содержится примечание, в соответствии с которым распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри.
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екатеринбург, андрей клишас, московская патриархия, совет федерации рф, госдума рф
Религия, Екатеринбург, Андрей Клишас, Московская Патриархия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В РПЦ заявили, что понятие "монашествующие" не может быть раскрыто в законе

РПЦ: понятие "монашествующие" и "священники" не могут быть раскрыты в законе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСоборная площадь Кремля
Соборная площадь Кремля - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Понятия "монашествующие" и "священнослужители" не могут быть раскрыты в законе, они определяются установлениями религий, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, выступая на конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге, рассказал, что после принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри и внесении оговорки, исключающей монашествующих из-под действия закона, к нему поступили просьбы, в том числе от деятелей Церкви, "определить в законе понятие "монашествующие". В связи с этим он отметил, что нужно избежать ситуации, когда "государство начинает вмешиваться в чисто церковные вопросы, церковную юрисдикцию".
"Понятие "монашествующие", также как понятие "священнослужители", не может быть раскрыто в законе, а определяется в соответствии с внутренними установлениями религиозных конфессий", - сказала игумения Ксения.
В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. В сопутствующем законе содержится примечание, в соответствии с которым распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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РелигияЕкатеринбургАндрей КлишасМосковская ПатриархияСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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