В РПЦ заявили, что понятие "монашествующие" не может быть раскрыто в законе
РПЦ: понятие "монашествующие" и "священники" не могут быть раскрыты в законе
Соборная площадь Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Понятия "монашествующие" и "священнослужители" не могут быть раскрыты в законе, они определяются установлениями религий, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, выступая на конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге, рассказал, что после принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри и внесении оговорки, исключающей монашествующих из-под действия закона, к нему поступили просьбы, в том числе от деятелей Церкви, "определить в законе понятие "монашествующие". В связи с этим он отметил, что нужно избежать ситуации, когда "государство начинает вмешиваться в чисто церковные вопросы, церковную юрисдикцию".
"Понятие "монашествующие", также как понятие "священнослужители", не может быть раскрыто в законе, а определяется в соответствии с внутренними установлениями религиозных конфессий", - сказала игумения Ксения.
В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Теперь отказ от деторождения нельзя пропагандировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. В сопутствующем законе содержится примечание, в соответствии с которым распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда чайлдфри.
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