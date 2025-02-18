https://ria.ru/20250218/rossiya-2000142675.html

Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине

Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине

Россия на переговорах с США в Эр-Рияде изложила принципиальные позиции по ситуации на Украине, указала на необходимость устранения первопричин конфликта,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:54:00+03:00

2025-02-18T18:54:00+03:00

2025-02-18T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия на переговорах с США в Эр-Рияде изложила принципиальные позиции по ситуации на Украине, указала на необходимость устранения первопричин конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По Украине мы изложили наши принципиальные позиции, подчеркнули необходимость учета первопричин конфликта", - сказал Ушаков в интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/ushakov--2000141638.html

россия

сша

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