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Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 18.02.2025 (обновлено: 18:55 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/rossiya-2000142675.html
Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине
Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине
Россия на переговорах с США в Эр-Рияде изложила принципиальные позиции по ситуации на Украине, указала на необходимость устранения первопричин конфликта,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:54:00+03:00
2025-02-18T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
евгений попов
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия на переговорах с США в Эр-Рияде изложила принципиальные позиции по ситуации на Украине, указала на необходимость устранения первопричин конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По Украине мы изложили наши принципиальные позиции, подчеркнули необходимость учета первопричин конфликта", - сказал Ушаков в интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/ushakov--2000141638.html
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в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, евгений попов, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Евгений Попов, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине

Ушаков: Россия на переговорах с США изложила принципиальные позиции по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия на переговорах с США в Эр-Рияде изложила принципиальные позиции по ситуации на Украине, указала на необходимость устранения первопричин конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По Украине мы изложили наши принципиальные позиции, подчеркнули необходимость учета первопричин конфликта", - сказал Ушаков в интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на XVI саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Ушаков сделал заявление о переговорах России и США
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковЕвгений ПоповСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСаудовская Аравия
 
 
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