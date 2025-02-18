https://ria.ru/20250218/rossija-2000147896.html

Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы

Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы - РИА Новости, 18.02.2025

Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы

Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы на глобальный рынок, также стала лидером по экспорту гороха, заявила министр сельского хозяйства РФ... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:06:00+03:00

2025-02-18T19:06:00+03:00

2025-02-18T19:06:00+03:00

экономика

россия

африка

ближний восток

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы на глобальный рынок, также стала лидером по экспорту гороха, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "Наша страна сохранила первое место по поставкам пшеницы", - заявила Лут в рамках III международного форума Global Grain and Pulses Forum 2025, кадры ее выступления приводятся в Telegram-канале Минсельхоза РФ. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, за 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы - это рекорд за всю историю России. "Россия активно выращивает зернобобовые культуры. 4,2 миллиона тонн за прошлый сезон мы экспортировали и 3,2 миллиона тонн из них - это горох, первое место по гороху мы заняли", - сказала Лут. Она также отметила, что в прошлом году экспортные поставки осуществлялись в 109 стран мира. При этом 70% объема поставок традиционно пришлись на Ближний Восток и Африку. Кроме того, Россия в 2024 году стала поставлять зерновые культуры в 11 новых стран, а еще семь стран возобновили поставки. Более того, глава Минсельхоза РФ подчеркнула, что в прошлом году было безвозмездно поставлено 200 тысяч тонн продовольственной пшеницы в шесть стран Африки. Также Лут подтвердила прогноз по урожаю в 2024 году. "Ожидается, что после досчета по итогам 2024 года урожай в нашей стране составит 130 миллионов тонн", - заключила она.

https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

https://ria.ru/20250130/pshenitsa-1996509744.html

россия

африка

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, африка, ближний восток, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)