Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы
РФ осталась первой в мире по поставкам пшеницы и стала лидером в экспорте гороха
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы на глобальный рынок, также стала лидером по экспорту гороха, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Наша страна сохранила первое место по поставкам пшеницы", - заявила Лут в рамках III международного форума Global Grain and Pulses Forum 2025, кадры ее выступления приводятся в Telegram-канале Минсельхоза РФ.
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Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, за 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы - это рекорд за всю историю России.
"Россия активно выращивает зернобобовые культуры. 4,2 миллиона тонн за прошлый сезон мы экспортировали и 3,2 миллиона тонн из них - это горох, первое место по гороху мы заняли", - сказала Лут.
Она также отметила, что в прошлом году экспортные поставки осуществлялись в 109 стран мира. При этом 70% объема поставок традиционно пришлись на Ближний Восток и Африку. Кроме того, Россия в 2024 году стала поставлять зерновые культуры в 11 новых стран, а еще семь стран возобновили поставки.
Более того, глава Минсельхоза РФ подчеркнула, что в прошлом году было безвозмездно поставлено 200 тысяч тонн продовольственной пшеницы в шесть стран Африки.
Также Лут подтвердила прогноз по урожаю в 2024 году. "Ожидается, что после досчета по итогам 2024 года урожай в нашей стране составит 130 миллионов тонн", - заключила она.
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