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В РФПИ оценили вероятность прогресса в переговорах с США по экономике
В РФПИ оценили вероятность прогресса в переговорах с США по экономике - РИА Новости, 18.02.2025
В РФПИ оценили вероятность прогресса в переговорах с США по экономике
Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:32:00+03:00
2025-02-18T11:32:00+03:00
2025-02-18T11:32:00+03:00
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "У нас идет очень важный трек по экономике .... в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" перед началом переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999987195.html
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сша, россия, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, экономика
США, Россия, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика
В РФПИ оценили вероятность прогресса в переговорах с США по экономике
Дмитриев: прогресс в переговорах с США по экономике возможен через 2-3 месяца