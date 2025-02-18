https://ria.ru/20250218/rfpi-2000007207.html

В РФПИ оценили вероятность прогресса в переговорах с США по экономике

В РФПИ оценили вероятность прогресса в переговорах с США по экономике - РИА Новости, 18.02.2025

В РФПИ оценили вероятность прогресса в переговорах с США по экономике

Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:32:00+03:00

2025-02-18T11:32:00+03:00

2025-02-18T11:32:00+03:00

сша

россия

саудовская аравия

кирилл дмитриев

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

экономика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "У нас идет очень важный трек по экономике .... в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" перед началом переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999987195.html

сша

россия

саудовская аравия

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сша, россия, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, экономика