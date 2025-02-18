https://ria.ru/20250218/regiony-2000122207.html

Названы популярные регионы для старта своего дела в России в 2024 году

Названы популярные регионы для старта своего дела в России в 2024 году - РИА Новости, 18.02.2025

Названы популярные регионы для старта своего дела в России в 2024 году

В прошлом году в России самый большой прирост по количеству регистраций ИП был зафиксирован в Чеченской Республике, Тыве и Астраханской области, а самое большое РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:57:00+03:00

2025-02-18T17:57:00+03:00

2025-02-18T17:57:00+03:00

поддержка бизнеса

предприниматели

россия

ип

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В прошлом году в России самый большой прирост по количеству регистраций ИП был зафиксирован в Чеченской Республике, Тыве и Астраханской области, а самое большое количество регистраций ИП пришлось на октябрь и апрель, сообщается в результатах исследования Т-Бизнес. В рамках аналитического проекта T-Data было проведено исследование предпринимательской активности россиян за 2024 год. В рамках которого выявлены самые популярные дни для регистрации бизнеса, топ регионов и ключевые направления для старта своего дела. В исследовании учитывались открытые данные ФНС, а также обезличенные данные ИП — клиентов Т-Бизнеса. Сравнивались показатели за период с января 2022 по декабрь 2024 года. Развитие рынка ИП По данным исследования, в 2024 году рост числа индивидуальных предпринимателей составил 2% по отношению к 2023 году. Данный показатель ниже, чем годом ранее (+25% в 2023 году по отношению к 2022 году). "Замедление темпов роста может говорить о том, что рынок начинает стабилизироваться, а число новых предпринимателей достигает более устойчивого уровня", – говорится в результатах исследования. Там отмечается, что в 2024 году новый бизнес открывали в 1,5 раза чаще, чем закрывали, что свидетельствует о сохранении предпринимательской активности. Вместе с этим доля регистраций бизнеса нерезидентами сохранилась на прежнем уровне: 2% по отношению к показателям 2023 года. "Замедление темпов роста — результат объективной реальности: кредитование стало менее доступным, а издержки, связанные со стартом бизнеса, заметно выросли. В этих условиях остаются только те, кто имеет четкое представление о своей бизнес-модели и уверен в ее эффективности. Вместе с этим высокий уровень конкуренции в сфере электронной коммерции приводит к тому, что популярность самостоятельного выхода на рынок снижается, многие предпочитают работать в рамках существующих платформ или вовсе отказываются от идеи запуска собственного бизнеса", – приводятся в сообщении компании слова руководителя сегмента "Старт бизнеса" в Т-Бизнесе Дмитрия Трофимова. Возрастной состав предпринимателей На протяжении последних трех лет доля регистрации ИП среди категории 50+ последовательно увеличивалась: с 11% в 2022 году до 14% в 2024. "Это может говорить об устойчивом интересе представителей данной возрастной группы к самореализации, их стремлении оставаться активными и применять накопленный опыт и знания на практике", – отмечают исследователи. Доля ИП среди людей 28 — 49 лет демонстрирует спад: 58% в 2024 году (в предыдущие два года она была на уровне 59%). Доля предпринимателей 18 — 28 лет также снижается: с 30% в 2022 году до 28% в 2024. Доля активных ИП среди категории 28+ равна 81%, а среди категории 18 — 28 лет – 92%. Популярные направления для старта бизнеса В тройку направлений для старта бизнеса в 2024 году вошли: eCommerce (18%); "Розничная торговля" (16%); "Строительство" (10%), по данным исследования. Стабильно высокие показатели продемонстрировали "Грузовые перевозки" (7%) и "Услуги для физических лиц" (7%). Кроме того, большинство предпринимателей в возрасте 18 — 28 лет отдавали предпочтения eCommerce – 27%. Также в этой возрастной группе популярны направления: "Розничная торговля" (12%), "Строительство" (9%), "Услуги для физических лиц" (8%), "ИТ и разработка ПО" (7%). У предпринимателей старше 28 лет первая четверка показателей составляет 13, 13, 12 и 7%, соответственно. При этом в топ-5 направлений также вошла "Оптовая торговля" — 7%. В результатах исследования говорится, что сфера интересов предпринимателей 50+ отличается от двух других. Представители данной категории предпочитают развивать бизнес в сферах "Розничной торговли" (17%), "Строительства" (11%), eCommerce (9%), "Оптовой торговли" (9%), "Производства" (7%). Среди нерезидентов лидирует "Розничная торговля" (26%), на втором месте "Строительство" (18%), на третьем — eCommerce (15%). Замыкает пятерку лидеров направление "Кафе и рестораны" (7%) и "Услуги для физических лиц" (6%). География прироста Отмечается, что самый большой прирост по количеству регистраций ИП в 2024 году был зафиксирован в Чеченской Республике (+30%), Республике Тыва (+29%), Астраханской области (+24%) и Республике Ингушетия (+24%). Также высокий прирост отмечен в Камчатском крае (+21%), Республике Дагестан (+21%), Еврейской автономной области (+18%), Республике Хакасия (+18%), а также Хабаровском крае (+17%) и Томской области (+17%). По словам Трофимова, прирост количества регистраций в данных регионах во многом обусловлен активной поддержкой со стороны государства, выраженной в программах субсидирования малого и среднего бизнеса, а также в предоставлении им существенных льгот по упрощенной системе налогообложения. "Так, например, в Астраханской области ставка по УСН составляет всего 4%, что делает ведение бизнеса там крайне привлекательным. Такая политика способствует созданию благоприятных условий для предпринимателей, что отражается и на высоких показателях регистрации бизнеса", – сказал он. Исследователи отмечают, что больше чем в половине регионов России среди самых популярных направлений для старта бизнеса лидирует "Розничная торговля". В топ по популярности входят Республика Тыва, Республика Крым, Еврейская автономная область, а также Ставропольский край, Севастополь, Сахалинская область и Забайкальский край. От 22 до 33% индивидуальных предпринимателей выбирают этот вид деятельности. На втором месте по популярности eCommerce. От 22 до 40% предпринимателей выбирают этот вид деятельности в следующих регионах: Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Москва и Московская область. Кроме того, eCommerce выбирают и в Татарстане, Ингушетии, Мордовии, Чувашской Республике и Республике Башкортостан. Топ-3 популярных видов деятельности замыкает "Стройка" с показателями от 14 до 17%. Наиболее популярно это направление в регионах: Ингушетия, Вологодская, Сахалинская, Тюменская и Тульская области. Также в Пермском крае, Липецкой, Белгородской, Томской, Новгородской и Ленинградской областях. Кроме того, в исследовании отметили, что в прошлом году самое большое количество регистраций ИП пришлось на октябрь (9,2%), апрель (9,2%) и март (8,7%). А чаще всего бизнес открывали по средам (23,7%).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , предприниматели, россия, ип