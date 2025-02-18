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Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина - РИА Новости, 18.02.2025
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23:07 18.02.2025 (обновлено: 23:15 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/putin-2000176996.html
Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина
Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина - РИА Новости, 18.02.2025
Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что накануне своего визита в Эфиопию разговаривала с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:07:00+03:00
2025-02-18T23:15:00+03:00
эфиопия
валентина матвиенко
владимир путин
россия
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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что накануне своего визита в Эфиопию разговаривала с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что лидер РФ просил передать премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али большой привет."Я накануне отъезда разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.), я передала большой искренний привет (премьер-министру Эфиопии – ред.). Между лидерами наших стран сложились очень открытые, очень доверительные отношения", - сказала она журналистам по итогам встречи с лидером Эфиопии.Матвиенко рассказала, что премьер Эфиопии называл Путина "лучшим лидером в мире, братом"."Эфиопия для России - ключевой партнер в Африке. Нас связывает длинная история дружеских взаимовыгодных отношений, на меня очень большое впечатление произвел премьер-министр глубиной своих рассуждений, искренностью, откровенностью, поскольку мы обсуждали самый широкий круг вопросов не только двусторонней повестки, но и в целом международной повестки. И я почувствовала искреннюю заинтересованность в развитии расширения связей с Россией, так же, как и наше намерение отвечает интересам эфиопской стороны", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20250218/efiopiya-2000174350.html
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эфиопия, валентина матвиенко, владимир путин, россия, африка, совет федерации рф
Эфиопия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Россия, Африка, Совет Федерации РФ
Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина

Накануне визита Матвиенко в Эфиопию Путин попросил передать привет премьеру

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что накануне своего визита в Эфиопию разговаривала с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что лидер РФ просил передать премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али большой привет.
«
"Я накануне отъезда разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.), я передала большой искренний привет (премьер-министру Эфиопии – ред.). Между лидерами наших стран сложились очень открытые, очень доверительные отношения", - сказала она журналистам по итогам встречи с лидером Эфиопии.
Матвиенко рассказала, что премьер Эфиопии называл Путина "лучшим лидером в мире, братом".
"Эфиопия для России - ключевой партнер в Африке. Нас связывает длинная история дружеских взаимовыгодных отношений, на меня очень большое впечатление произвел премьер-министр глубиной своих рассуждений, искренностью, откровенностью, поскольку мы обсуждали самый широкий круг вопросов не только двусторонней повестки, но и в целом международной повестки. И я почувствовала искреннюю заинтересованность в развитии расширения связей с Россией, так же, как и наше намерение отвечает интересам эфиопской стороны", - добавила Матвиенко.
Эфиопия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 22:35
 
ЭфиопияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинРоссияАфрикаСовет Федерации РФ
 
 
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