https://ria.ru/20250218/putin-2000176996.html

Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина

Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина - РИА Новости, 18.02.2025

Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что накануне своего визита в Эфиопию разговаривала с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:07:00+03:00

2025-02-18T23:07:00+03:00

2025-02-18T23:15:00+03:00

эфиопия

валентина матвиенко

владимир путин

россия

африка

совет федерации рф

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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что накануне своего визита в Эфиопию разговаривала с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что лидер РФ просил передать премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али большой привет."Я накануне отъезда разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.), я передала большой искренний привет (премьер-министру Эфиопии – ред.). Между лидерами наших стран сложились очень открытые, очень доверительные отношения", - сказала она журналистам по итогам встречи с лидером Эфиопии.Матвиенко рассказала, что премьер Эфиопии называл Путина "лучшим лидером в мире, братом"."Эфиопия для России - ключевой партнер в Африке. Нас связывает длинная история дружеских взаимовыгодных отношений, на меня очень большое впечатление произвел премьер-министр глубиной своих рассуждений, искренностью, откровенностью, поскольку мы обсуждали самый широкий круг вопросов не только двусторонней повестки, но и в целом международной повестки. И я почувствовала искреннюю заинтересованность в развитии расширения связей с Россией, так же, как и наше намерение отвечает интересам эфиопской стороны", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20250218/efiopiya-2000174350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эфиопия, валентина матвиенко, владимир путин, россия, африка, совет федерации рф