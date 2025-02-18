Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина
Накануне визита Матвиенко в Эфиопию Путин попросил передать привет премьеру
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что накануне своего визита в Эфиопию разговаривала с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что лидер РФ просил передать премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али большой привет.
«
"Я накануне отъезда разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.), я передала большой искренний привет (премьер-министру Эфиопии – ред.). Между лидерами наших стран сложились очень открытые, очень доверительные отношения", - сказала она журналистам по итогам встречи с лидером Эфиопии.
Матвиенко рассказала, что премьер Эфиопии называл Путина "лучшим лидером в мире, братом".
"Эфиопия для России - ключевой партнер в Африке. Нас связывает длинная история дружеских взаимовыгодных отношений, на меня очень большое впечатление произвел премьер-министр глубиной своих рассуждений, искренностью, откровенностью, поскольку мы обсуждали самый широкий круг вопросов не только двусторонней повестки, но и в целом международной повестки. И я почувствовала искреннюю заинтересованность в развитии расширения связей с Россией, так же, как и наше намерение отвечает интересам эфиопской стороны", - добавила Матвиенко.