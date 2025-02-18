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Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине, заявил Ушаков
Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин, назначив тех, кто войдет в состав переговорщиков со стороны России, решит, когда начнутся контакты с США по вопросу урегулирования... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:13:00+03:00
2025-02-18T15:13:00+03:00
2025-02-18T15:37:00+03:00
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владимир путин
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, назначив тех, кто войдет в состав переговорщиков со стороны России, решит, когда начнутся контакты с США по вопросу урегулирования на Украине, это произойдет в свое время, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет... Президент сам решит (кто войдет в команду РФ от России - ред.)", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала".Он также отметил, что во время переговоров в Эр-Рияде страны РФ и США договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по теме урегулирования конфликта на Украине "в свое время вступят в контакт".Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине, заявил Ушаков
Ушаков: Путин самостоятельно решит, когда начнутся переговоры с США по Украине