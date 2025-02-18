https://ria.ru/20250218/putin-2000022839.html

Песков рассказал о рабочем графике Путина

Песков рассказал о рабочем графике Путина - РИА Новости, 18.02.2025

Песков рассказал о рабочем графике Путина

Президент России Владимир Путин в среду продолжит работу в Санкт-Петербурге, Кремль проинформирует о предстоящих мероприятиях, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:18:00+03:00

2025-02-18T12:18:00+03:00

2025-02-18T12:20:00+03:00

политика

санкт-петербург

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжит работу в Санкт-Петербурге, Кремль проинформирует о предстоящих мероприятиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал журналистам, что Путин во вторник будет работать из Санкт-Петербурга. "Завтра тоже президент продолжит работу в Санкт-Петербурге. Будем вас информировать о тех мероприятиях, которые у главы государства запланированы", - сказал он.

https://ria.ru/20250218/putin-2000020724.html

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Максим Зубков

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Максим Зубков

политика, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, россия