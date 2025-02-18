https://ria.ru/20250218/putin-2000022839.html
Песков рассказал о рабочем графике Путина
Песков рассказал о рабочем графике Путина - РИА Новости, 18.02.2025
Песков рассказал о рабочем графике Путина
Президент России Владимир Путин в среду продолжит работу в Санкт-Петербурге, Кремль проинформирует о предстоящих мероприятиях, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:18:00+03:00
2025-02-18T12:18:00+03:00
2025-02-18T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжит работу в Санкт-Петербурге, Кремль проинформирует о предстоящих мероприятиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал журналистам, что Путин во вторник будет работать из Санкт-Петербурга. "Завтра тоже президент продолжит работу в Санкт-Петербурге. Будем вас информировать о тех мероприятиях, которые у главы государства запланированы", - сказал он.
https://ria.ru/20250218/putin-2000020724.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, россия
Политика, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков рассказал о рабочем графике Путина
Песков: Путин в среду продолжит работу в Санкт-Петербурге