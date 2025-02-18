Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о рабочем графике Путина - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 18.02.2025 (обновлено: 12:20 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/putin-2000022839.html
Песков рассказал о рабочем графике Путина
Песков рассказал о рабочем графике Путина - РИА Новости, 18.02.2025
Песков рассказал о рабочем графике Путина
Президент России Владимир Путин в среду продолжит работу в Санкт-Петербурге, Кремль проинформирует о предстоящих мероприятиях, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:18:00+03:00
2025-02-18T12:20:00+03:00
политика
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжит работу в Санкт-Петербурге, Кремль проинформирует о предстоящих мероприятиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал журналистам, что Путин во вторник будет работать из Санкт-Петербурга. "Завтра тоже президент продолжит работу в Санкт-Петербурге. Будем вас информировать о тех мероприятиях, которые у главы государства запланированы", - сказал он.
https://ria.ru/20250218/putin-2000020724.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, россия
Политика, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков рассказал о рабочем графике Путина

Песков: Путин в среду продолжит работу в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду продолжит работу в Санкт-Петербурге, Кремль проинформирует о предстоящих мероприятиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков рассказал журналистам, что Путин во вторник будет работать из Санкт-Петербурга.
"Завтра тоже президент продолжит работу в Санкт-Петербурге. Будем вас информировать о тех мероприятиях, которые у главы государства запланированы", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Песков рассказал о рабочих планах Путина во вторник
Вчера, 12:15
 
ПолитикаСанкт-ПетербургДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала