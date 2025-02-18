https://ria.ru/20250218/putin-2000019476.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 18.02.2025

Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи из Санкт-Петербурга проведет совещание с правительством РФ, обсудят итоги диспансеризации в России в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:12:00+03:00

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политика

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дмитрий песков

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи из Санкт-Петербурга проведет совещание с правительством РФ, обсудят итоги диспансеризации в России в 2024 году, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сказал журналистами, что Путин во вторник будет работать в Санкт-Петербурге. "В режиме видеоконференции (Путин - ред.) проведет совещание с членами правительства. Это то самое совещание, которое было перенесено с прошлой недели", - сказал пресс-секретарь президента РФ. Он отметил, что профильной темой совещания будет диспансеризация детей и взрослых, результаты 2024 года. "Будет доклад (вице-премьера РФ - ред.) Татьяны Голиковой, Станислава Воскресенского, он возглавляет соответствующую рабочую группу в Госсовете, и (главы исполкома Народного фронта - ред.) Михаила Кузнецова", - добавил Песков. Традиционно в конце совещания обсудят ряд текущих наиболее актуальных вопросов.

https://ria.ru/20241029/rossija-1980788119.html

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политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, татьяна голикова