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Пушилин рассказал, как пройдет автопробег к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:57 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/pushilin-2000065275.html
Пушилин рассказал, как пройдет автопробег к 80-летию Победы
Пушилин рассказал, как пройдет автопробег к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.02.2025
Пушилин рассказал, как пройдет автопробег к 80-летию Победы
Автопробег по маршруту от Бреста до Севастополя через Саур-Могилу в честь 80-летия Великой Победы пройдет при поддержке Совета Федерации и Белоруссии, рассказал РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:57:00+03:00
2025-02-18T14:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
брест
севастополь
денис пушилин
владимир путин
совет федерации рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Автопробег по маршруту от Бреста до Севастополя через Саур-Могилу в честь 80-летия Великой Победы пройдет при поддержке Совета Федерации и Белоруссии, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. "Ну и хотел бы еще подчеркнуть важное мероприятие, которое тоже будет полно символизма. Это автопробег, который мы запланировали при поддержке Совета Федерации и нашей братской Республики Беларусь. Будет автопробег от Бреста до Севастополя через Сталинград. А старт будет положен на Саур-Могиле", - сказал Пушилин. Ранее Пушилин сообщал, что к 80-летию Победы будут произведены выплаты ветеранам ДНР в размере 80 тысяч. Также запланированы порядка 57 тысяч мероприятий в течение года по всем городам и населенным пунктам республики и будет отремонтировано или приведено к должному виду 400 памятников, монументов и обелисков. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20250217/dnr-1999797781.html
донецкая народная республика
брест
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донецкая народная республика, брест, севастополь, денис пушилин, владимир путин, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Брест, Севастополь, Денис Пушилин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Пушилин рассказал, как пройдет автопробег к 80-летию Победы

Автопробег к 80-летию Победы пройдет от Бреста до Севастополя через Саур-Могилу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Автопробег по маршруту от Бреста до Севастополя через Саур-Могилу в честь 80-летия Великой Победы пройдет при поддержке Совета Федерации и Белоруссии, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Ну и хотел бы еще подчеркнуть важное мероприятие, которое тоже будет полно символизма. Это автопробег, который мы запланировали при поддержке Совета Федерации и нашей братской Республики Беларусь. Будет автопробег от Бреста до Севастополя через Сталинград. А старт будет положен на Саур-Могиле", - сказал Пушилин.
Ранее Пушилин сообщал, что к 80-летию Победы будут произведены выплаты ветеранам ДНР в размере 80 тысяч. Также запланированы порядка 57 тысяч мероприятий в течение года по всем городам и населенным пунктам республики и будет отремонтировано или приведено к должному виду 400 памятников, монументов и обелисков.
Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.
Цветы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В ДНР к 80-летию Победы отремонтируют около 400 памятников
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДонецкая Народная РеспубликаБрестСевастопольДенис ПушилинВладимир ПутинСовет Федерации РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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