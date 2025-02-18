https://ria.ru/20250218/pushilin-2000065275.html

Пушилин рассказал, как пройдет автопробег к 80-летию Победы

Пушилин рассказал, как пройдет автопробег к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.02.2025

Пушилин рассказал, как пройдет автопробег к 80-летию Победы

Автопробег по маршруту от Бреста до Севастополя через Саур-Могилу в честь 80-летия Великой Победы пройдет при поддержке Совета Федерации и Белоруссии, рассказал РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:57:00+03:00

2025-02-18T14:57:00+03:00

2025-02-18T14:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

донецкая народная республика

брест

севастополь

денис пушилин

владимир путин

совет федерации рф

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814334785_0:131:3138:1896_1920x0_80_0_0_70fed039dcb6f1665cc8a41793428798.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Автопробег по маршруту от Бреста до Севастополя через Саур-Могилу в честь 80-летия Великой Победы пройдет при поддержке Совета Федерации и Белоруссии, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. "Ну и хотел бы еще подчеркнуть важное мероприятие, которое тоже будет полно символизма. Это автопробег, который мы запланировали при поддержке Совета Федерации и нашей братской Республики Беларусь. Будет автопробег от Бреста до Севастополя через Сталинград. А старт будет положен на Саур-Могиле", - сказал Пушилин. Ранее Пушилин сообщал, что к 80-летию Победы будут произведены выплаты ветеранам ДНР в размере 80 тысяч. Также запланированы порядка 57 тысяч мероприятий в течение года по всем городам и населенным пунктам республики и будет отремонтировано или приведено к должному виду 400 памятников, монументов и обелисков. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250217/dnr-1999797781.html

донецкая народная республика

брест

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, брест, севастополь, денис пушилин, владимир путин, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне