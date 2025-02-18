https://ria.ru/20250218/potoki-1999987661.html
На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"
На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков" - РИА Новости, 18.02.2025
На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"
Российские проекты в области СПГ, а также возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северной потока — 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались, заявил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:44:00+03:00
2025-02-18T10:44:00+03:00
2025-02-18T11:10:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
авария на "северных потоках"
эр-рияд (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_c1c328a0e3d1d0bf3d1388e1013daa39.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российские проекты в области СПГ, а также возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северной потока — 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались, заявил журналистам член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, говорилось ли про проекты СПГ, в частности "Новатэк", и говорили ли про возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока — 2".
https://ria.ru/20250205/potok-1997592890.html
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_98:0:1921:1367_1920x0_80_0_0_e7df37ecfd083b48aeca44e76ad7ca5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, авария на "северных потоках", эр-рияд (город)
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Авария на "Северных потоках", Эр-Рияд (город)
На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"
Глава РФПИ Дмитриев: в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"