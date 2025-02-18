https://ria.ru/20250218/potoki-1999987661.html

На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"

На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков" - РИА Новости, 18.02.2025

На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"

Российские проекты в области СПГ, а также возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северной потока — 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались, заявил... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:44:00+03:00

2025-02-18T10:44:00+03:00

2025-02-18T11:10:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

авария на "северных потоках"

эр-рияд (город)

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российские проекты в области СПГ, а также возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северной потока — 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались, заявил журналистам член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, говорилось ли про проекты СПГ, в частности "Новатэк", и говорили ли про возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20250205/potok-1997592890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, авария на "северных потоках", эр-рияд (город)