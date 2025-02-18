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На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков" - РИА Новости, 18.02.2025
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10:44 18.02.2025 (обновлено: 11:10 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/potoki-1999987661.html
На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"
На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков" - РИА Новости, 18.02.2025
На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"
Российские проекты в области СПГ, а также возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северной потока — 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались, заявил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:44:00+03:00
2025-02-18T11:10:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
авария на "северных потоках"
эр-рияд (город)
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российские проекты в области СПГ, а также возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северной потока — 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались, заявил журналистам член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, говорилось ли про проекты СПГ, в частности "Новатэк", и говорили ли про возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока — 2".
https://ria.ru/20250205/potok-1997592890.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, авария на "северных потоках", эр-рияд (город)
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Авария на "Северных потоках", Эр-Рияд (город)
На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"

Глава РФПИ Дмитриев: в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российские проекты в области СПГ, а также возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северной потока — 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались, заявил журналистам член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, говорилось ли про проекты СПГ, в частности "Новатэк", и говорили ли про возобновление прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока — 2".
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
СМИ: "Северный поток — 2" хотят использовать для поставок водорода в ФРГ
5 февраля, 18:42
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреАвария на "Северных потоках"Эр-Рияд (город)
 
 
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