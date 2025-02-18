https://ria.ru/20250218/poteri-2000089151.html
Делегация США удивилась потерям американских компаний от ухода из России
Делегация США удивилась потерям американских компаний от ухода из России - РИА Новости, 18.02.2025
Делегация США удивилась потерям американских компаний от ухода из России
Американская делегация в Эр-Рияде удивилась, увидев потери американских компаний от ухода из РФ в 300 миллиардов долларов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:09:00+03:00
2025-02-18T16:09:00+03:00
2025-02-18T16:09:00+03:00
россия
сша
ближний восток
юрий ушаков
кирилл дмитриев
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992826_0:232:1150:879_1920x0_80_0_0_8dc818dfc7dcee6408e87fa8f1a68173.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американская делегация в Эр-Рияде удивилась, увидев потери американских компаний от ухода из РФ в 300 миллиардов долларов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров. "Что касается цифры в 300 миллиардов, мы табличку всем раздали, мы эту табличку обсудили со всеми, действительно, для американцев это было такое удивление, и, в принципе, мы обсудили, что эти экономические проекты могут, они опять-таки в правильное время, но быть крайне позитивными для граждан наших стран. Это создает позитивную канву, в том числе, в сфере здравоохранения, в других сферах", - сказал он в эфире "Россия 24". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/glava-2000003158.html
россия
сша
ближний восток
саудовская аравия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992826_0:16:1150:879_1920x0_80_0_0_0b9ad5a4c7e658de8ab043b9f53d8ee3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ближний восток, юрий ушаков, кирилл дмитриев, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, саудовская аравия, украина
Россия, США, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Саудовская Аравия, Украина
Делегация США удивилась потерям американских компаний от ухода из России
Глава РФПИ: делегация США удивилась, увидев потери компаний от ухода из России