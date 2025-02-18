https://ria.ru/20250218/poteri-2000089151.html

Делегация США удивилась потерям американских компаний от ухода из России

Делегация США удивилась потерям американских компаний от ухода из России - РИА Новости, 18.02.2025

Делегация США удивилась потерям американских компаний от ухода из России

Американская делегация в Эр-Рияде удивилась, увидев потери американских компаний от ухода из РФ в 300 миллиардов долларов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:09:00+03:00

2025-02-18T16:09:00+03:00

2025-02-18T16:09:00+03:00

россия

сша

ближний восток

юрий ушаков

кирилл дмитриев

сергей лавров

российский фонд прямых инвестиций

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американская делегация в Эр-Рияде удивилась, увидев потери американских компаний от ухода из РФ в 300 миллиардов долларов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечающий за экономический аспект переговоров. "Что касается цифры в 300 миллиардов, мы табличку всем раздали, мы эту табличку обсудили со всеми, действительно, для американцев это было такое удивление, и, в принципе, мы обсудили, что эти экономические проекты могут, они опять-таки в правильное время, но быть крайне позитивными для граждан наших стран. Это создает позитивную канву, в том числе, в сфере здравоохранения, в других сферах", - сказал он в эфире "Россия 24". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250218/glava-2000003158.html

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