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В Госдуме предложили расширить список семей, получающих единое пособие - РИА Новости, 18.02.2025
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15:35 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/posobie-2000080492.html
В Госдуме предложили расширить список семей, получающих единое пособие
В Госдуме предложили расширить список семей, получающих единое пособие - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуме предложили расширить список семей, получающих единое пособие
Комитет Госдумы по защите семьи предлагает расширить круг семей, которым назначается единое пособие, добавив те семьи, чей доход превышает величину прожиточного РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:35:00+03:00
2025-02-18T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи предлагает расширить круг семей, которым назначается единое пособие, добавив те семьи, чей доход превышает величину прожиточного минимума на душу населения как минимум на 10%, документ есть в распоряжении РИА Новости. Данное обращение глава комитета Нина Останина(КПРФ) направила в правительство РФ. В настоящее время по критерию нуждаемости единое пособие назначают семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Авторы обращения обратили внимание, что оценка нуждаемости должна быть более гибкой и справедливой. Действующие требования вызывают множество вопросов среди семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, добавили авторы. "В связи с возросшими ценами и экономическими реалиями, предлагаем рассмотреть возможность предоставления пособия для семей, чей доход превышает величину прожиточного минимума на душу населения как минимум на 10%. Это поможет поддержать большее количество семей, находящихся в трудной финансовой ситуации, и создать более справедливую систему социальной поддержки", - сказано в обращении. В нем отмечается, что при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи не могут претендовать на господдержку, иногда эта сумма составляет не более 100 рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по совершенствованию назначения единого пособия на детей и беременных женщин, в частности, рассмотреть возможность его назначения при незначительном превышении дохода семьи над прожиточным минимумом и определять сумму дохода членов семьи без учета НДФЛ.
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общество, россия, владимир путин, кпрф
Общество, Россия, Владимир Путин, КПРФ
В Госдуме предложили расширить список семей, получающих единое пособие

В Госдуме предложили расширить список семей, которым назначается единое пособие

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи предлагает расширить круг семей, которым назначается единое пособие, добавив те семьи, чей доход превышает величину прожиточного минимума на душу населения как минимум на 10%, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Данное обращение глава комитета Нина Останина(КПРФ) направила в правительство РФ. В настоящее время по критерию нуждаемости единое пособие назначают семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.
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Авторы обращения обратили внимание, что оценка нуждаемости должна быть более гибкой и справедливой. Действующие требования вызывают множество вопросов среди семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, добавили авторы.
«
"В связи с возросшими ценами и экономическими реалиями, предлагаем рассмотреть возможность предоставления пособия для семей, чей доход превышает величину прожиточного минимума на душу населения как минимум на 10%. Это поможет поддержать большее количество семей, находящихся в трудной финансовой ситуации, и создать более справедливую систему социальной поддержки", - сказано в обращении.
В нем отмечается, что при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи не могут претендовать на господдержку, иногда эта сумма составляет не более 100 рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по совершенствованию назначения единого пособия на детей и беременных женщин, в частности, рассмотреть возможность его назначения при незначительном превышении дохода семьи над прожиточным минимумом и определять сумму дохода членов семьи без учета НДФЛ.
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