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Верховный суд признал законным приговор петербуржцу за поджог военкомата - РИА Новости, 18.02.2025
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03:34 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/podzhog-1999956272.html
Верховный суд признал законным приговор петербуржцу за поджог военкомата
Верховный суд признал законным приговор петербуржцу за поджог военкомата - РИА Новости, 18.02.2025
Верховный суд признал законным приговор петербуржцу за поджог военкомата
Верховный суд признал законным 15-летний приговор жителю Санкт-Петербурга за закладки с наркотиками и поджог военкомата, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:34:00+03:00
2025-02-18T03:34:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Верховный суд признал законным 15-летний приговор жителю Санкт-Петербурга за закладки с наркотиками и поджог военкомата, сообщили РИА Новости в суде. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Первый западный окружной военный суд в июне 2024 года приговорил Александра Новогренко к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Военный суд установил, что 22 сентября 2023 года Новогренко получил от неизвестного предложение в интернете за 100 тысяч рублей совершить поджог здания любого военного комиссариата в Петербурге. Мужчина согласился, после чего ему были высланы инструкции по изготовлению коктейля Молотова. Через пять дней Новогренко бросил зажигательную смесь в сторону входной двери военкомата в Невском районе Петербурга, фасад здания загорелся, и он заснял это на видео и отправил запись незнакомцу из интернета, но денег от него не получил. На следующий день этот же человек предложил Новогренко разложить закладки с наркотиками по Ленобласти и Петербургу. Подсудимый занялся и этим, фиксируя на телефон места закладок. За этими действиями он был задержан сотрудниками полиции. В ходе суда мужчина подтвердил свою причастность к поджогу военкомата и покушению на сбыт наркотических средств, однако отрицал наличие террористических цели и мотивов, уточняли в суде.
https://ria.ru/20250218/furgal-1999954595.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Верховный суд признал законным приговор петербуржцу за поджог военкомата

Верховный суд признал законным приговор жителю Петербурга за поджог военкомата

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Верховный суд признал законным 15-летний приговор жителю Санкт-Петербурга за закладки с наркотиками и поджог военкомата, сообщили РИА Новости в суде.
"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
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Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу
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Первый западный окружной военный суд в июне 2024 года приговорил Александра Новогренко к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима.
Военный суд установил, что 22 сентября 2023 года Новогренко получил от неизвестного предложение в интернете за 100 тысяч рублей совершить поджог здания любого военного комиссариата в Петербурге. Мужчина согласился, после чего ему были высланы инструкции по изготовлению коктейля Молотова. Через пять дней Новогренко бросил зажигательную смесь в сторону входной двери военкомата в Невском районе Петербурга, фасад здания загорелся, и он заснял это на видео и отправил запись незнакомцу из интернета, но денег от него не получил.
На следующий день этот же человек предложил Новогренко разложить закладки с наркотиками по Ленобласти и Петербургу. Подсудимый занялся и этим, фиксируя на телефон места закладок. За этими действиями он был задержан сотрудниками полиции.
В ходе суда мужчина подтвердил свою причастность к поджогу военкомата и покушению на сбыт наркотических средств, однако отрицал наличие террористических цели и мотивов, уточняли в суде.
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