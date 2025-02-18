https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html

СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником

СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником - РИА Новости, 18.02.2025

СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником

Следователи возбудили дело и проверяют одну из школ Московского района Петербурга, где ученики надругались над одноклассником, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:49:00+03:00

2025-02-18T14:49:00+03:00

2025-02-18T15:17:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Следователи возбудили дело и проверяют одну из школ Московского района Петербурга, где ученики надругались над одноклассником, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу в Telegram-канале. "Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего"). <...> Проводятся следственные действия, <...> допрашиваются учащиеся школы, педагоги, ведется работа с потерпевшим", — говорится в сообщении.По информации следствия, 11 февраля в учебном заведении совершили противоправные действия над 13-летним школьником. Источник РИА Новости в полиции города сообщил, что к ним обратились родители шестиклассника, над которым надругались несколько одноклассников. Они снимали происходящее на видео, а потом пересылали друг другу. По словам собеседника агентства, школа в городе считается престижной.Кроме того, СК начал процессуальную проверку исполнения должностными лицами школы своих обязанностей. Надзорные мероприятия проводит и прокуратура Петербурга. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

https://ria.ru/20240808/kriminal-1964714082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)