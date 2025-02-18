СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником
В Петербурге завели дело о надругательстве учеников над одноклассником в школе
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Следователи возбудили дело и проверяют одну из школ Московского района Петербурга, где ученики надругались над одноклассником, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу в Telegram-канале.
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"Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего"). <...> Проводятся следственные действия, <...> допрашиваются учащиеся школы, педагоги, ведется работа с потерпевшим", — говорится в сообщении.
По информации следствия, 11 февраля в учебном заведении совершили противоправные действия над 13-летним школьником. Источник РИА Новости в полиции города сообщил, что к ним обратились родители шестиклассника, над которым надругались несколько одноклассников. Они снимали происходящее на видео, а потом пересылали друг другу. По словам собеседника агентства, школа в городе считается престижной.
Кроме того, СК начал процессуальную проверку исполнения должностными лицами школы своих обязанностей. Надзорные мероприятия проводит и прокуратура Петербурга. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.
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