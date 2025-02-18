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СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником - РИА Новости, 18.02.2025
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14:49 18.02.2025 (обновлено: 15:17 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html
СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником
СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником - РИА Новости, 18.02.2025
СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником
Следователи возбудили дело и проверяют одну из школ Московского района Петербурга, где ученики надругались над одноклассником, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:49:00+03:00
2025-02-18T15:17:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Следователи возбудили дело и проверяют одну из школ Московского района Петербурга, где ученики надругались над одноклассником, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу в Telegram-канале. &quot;Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом &quot;б&quot; части 4 статьи 132 УК РФ (&quot;Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего&quot;). &lt;...&gt; Проводятся следственные действия, &lt;...&gt; допрашиваются учащиеся школы, педагоги, ведется работа с потерпевшим&quot;, — говорится в сообщении.По информации следствия, 11 февраля в учебном заведении совершили противоправные действия над 13-летним школьником. Источник РИА Новости в полиции города сообщил, что к ним обратились родители шестиклассника, над которым надругались несколько одноклассников. Они снимали происходящее на видео, а потом пересылали друг другу. По словам собеседника агентства, школа в городе считается престижной.Кроме того, СК начал процессуальную проверку исполнения должностными лицами школы своих обязанностей. Надзорные мероприятия проводит и прокуратура Петербурга. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником

В Петербурге завели дело о надругательстве учеников над одноклассником в школе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Следователи возбудили дело и проверяют одну из школ Московского района Петербурга, где ученики надругались над одноклассником, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу в Telegram-канале.
«

"Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего"). <...> Проводятся следственные действия, <...> допрашиваются учащиеся школы, педагоги, ведется работа с потерпевшим", — говорится в сообщении.

По информации следствия, 11 февраля в учебном заведении совершили противоправные действия над 13-летним школьником. Источник РИА Новости в полиции города сообщил, что к ним обратились родители шестиклассника, над которым надругались несколько одноклассников. Они снимали происходящее на видео, а потом пересылали друг другу. По словам собеседника агентства, школа в городе считается престижной.
Кроме того, СК начал процессуальную проверку исполнения должностными лицами школы своих обязанностей. Надзорные мероприятия проводит и прокуратура Петербурга. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.
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