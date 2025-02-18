https://ria.ru/20250218/peterburg-1999987426.html

В Петербурге полиция применила оружие для задержания лихача

В Петербурге полиция применила оружие для задержания лихача - РИА Новости, 18.02.2025

В Петербурге полиция применила оружие для задержания лихача

Сотрудникам Госавтоинспекции Санкт-Петербурга пришлось стрелять по колесам внедорожника, водитель которого выехал в сторону правоохранителей, заблокировавших... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:43:00+03:00

2025-02-18T10:43:00+03:00

2025-02-18T10:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудникам Госавтоинспекции Санкт-Петербурга пришлось стрелять по колесам внедорожника, водитель которого выехал в сторону правоохранителей, заблокировавших ему проезд, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне утром сотрудники ГАИ попытались остановить на Соборной улице в городе Колпино Suzuki Grand Vitara, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. В ответ он увеличил скорость, и полицейские организовали погоню. "На двух патрульных автомобилях полицейские преследовали нарушителя и для остановки блокировали его проезд на одной из улиц. Однако водитель внедорожника, не сбавляя скорость, продолжил движение прямо на вышедших из автомобиля сотрудников Госавтоинспекции. Полицейские приняли решение о применении табельного оружия", – рассказали в ГУМВД. После предупредительного выстрела было произведено несколько выстрелов по колёсам иномарки. В результате внедорожник остановили на Октябрьской улице, его водитель оказался пьян. Мужчину доставили в полицию, где выписали административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования на прохождение медицинского освидетельствования), и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). В результате применения табельного оружия пострадавших нет, заключают в главке.

https://ria.ru/20240804/zaderzhanie-1964042229.html

https://ria.ru/20241205/peterburg-1987593115.html

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происшествия, авто, россия, санкт-петербург, колпино, гибдд мвд рф