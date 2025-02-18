В Петербурге полиция применила оружие для задержания лихача
В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного лихача
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Сотрудникам Госавтоинспекции Санкт-Петербурга пришлось стрелять по колесам внедорожника, водитель которого выехал в сторону правоохранителей, заблокировавших ему проезд, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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"На двух патрульных автомобилях полицейские преследовали нарушителя и для остановки блокировали его проезд на одной из улиц. Однако водитель внедорожника, не сбавляя скорость, продолжил движение прямо на вышедших из автомобиля сотрудников Госавтоинспекции. Полицейские приняли решение о применении табельного оружия", – рассказали в ГУМВД.
После предупредительного выстрела было произведено несколько выстрелов по колёсам иномарки. В результате внедорожник остановили на Октябрьской улице, его водитель оказался пьян.
Мужчину доставили в полицию, где выписали административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования на прохождение медицинского освидетельствования), и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
В результате применения табельного оружия пострадавших нет, заключают в главке.
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