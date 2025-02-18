https://ria.ru/20250218/peskov-2000028535.html

В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков

В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков - РИА Новости, 18.02.2025

В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что некоторые прикидки о возможной дате встречи Путина и Трампа появятся на встрече делегаций России и... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:33:00+03:00

2025-02-18T12:33:00+03:00

2025-02-18T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что некоторые прикидки о возможной дате встречи Путина и Трампа появятся на встрече делегаций России и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры начались в Эр-Рияде во вторник около 10.30 по московскому времени. "Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - сказал Песков журналистам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проводят с представителями США встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

https://ria.ru/20250218/peskov-2000019178.html

https://ria.ru/20250218/ukraina-2000021601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, дональд трамп, украина, дмитрий песков, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, в мире