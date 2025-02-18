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В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков - РИА Новости, 18.02.2025
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12:33 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/peskov-2000028535.html
В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков
В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков - РИА Новости, 18.02.2025
В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что некоторые прикидки о возможной дате встречи Путина и Трампа появятся на встрече делегаций России и... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:33:00+03:00
2025-02-18T12:33:00+03:00
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юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что некоторые прикидки о возможной дате встречи Путина и Трампа появятся на встрече делегаций России и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры начались в Эр-Рияде во вторник около 10.30 по московскому времени. "Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - сказал Песков журналистам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проводят с представителями США встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
https://ria.ru/20250218/peskov-2000019178.html
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россия, сша, дональд трамп, украина, дмитрий песков, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Украина, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
В Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа, считает Песков

Песков: на переговорах в Эр-Рияде могут определить сроки встречи Путина и Трампа

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что некоторые прикидки о возможной дате встречи Путина и Трампа появятся на встрече делегаций России и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры начались в Эр-Рияде во вторник около 10.30 по московскому времени.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 12:12
"Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проводят с представителями США встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
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РоссияСШАДональд ТрампУкраинаДмитрий ПесковЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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