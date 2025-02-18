https://ria.ru/20250218/peskov-2000023515.html
Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием
Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием - РИА Новости, 18.02.2025
Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием
Послание президента России Владимира Путина парламенту - внутриполитическое событие, оно не всегда имеет развернутую внешнеполитическую часть, заявил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:20:00+03:00
2025-02-18T12:20:00+03:00
2025-02-18T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина парламенту - внутриполитическое событие, оно не всегда имеет развернутую внешнеполитическую часть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, послание Федеральному собранию иногда имеет развёрнутую международную часть, иногда не имеет развёрнутую международную часть, но главным образом, конечно, это внутреннее, внутриполитическое событие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли послание президента Федеральному собранию как-то связано с переговорами с США в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/putin-2000021413.html
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россия, сша, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров
Россия, США, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров
Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием
Песков: послание Путина парламенту является внутриполитическим событием