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Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием - РИА Новости, 18.02.2025
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12:20 18.02.2025 (обновлено: 12:22 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peskov-2000023515.html
Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием
Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием - РИА Новости, 18.02.2025
Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием
Послание президента России Владимира Путина парламенту - внутриполитическое событие, оно не всегда имеет развернутую внешнеполитическую часть, заявил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:20:00+03:00
2025-02-18T12:22:00+03:00
россия
сша
ближний восток
дмитрий песков
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина парламенту - внутриполитическое событие, оно не всегда имеет развернутую внешнеполитическую часть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, послание Федеральному собранию иногда имеет развёрнутую международную часть, иногда не имеет развёрнутую международную часть, но главным образом, конечно, это внутреннее, внутриполитическое событие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли послание президента Федеральному собранию как-то связано с переговорами с США в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/putin-2000021413.html
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россия, сша, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров
Россия, США, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров
Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием

Песков: послание Путина парламенту является внутриполитическим событием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина парламенту - внутриполитическое событие, оно не всегда имеет развернутую внешнеполитическую часть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, послание Федеральному собранию иногда имеет развёрнутую международную часть, иногда не имеет развёрнутую международную часть, но главным образом, конечно, это внутреннее, внутриполитическое событие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли послание президента Федеральному собранию как-то связано с переговорами с США в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед началом церемонии награждения юбилейными медалями 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Песков ответил на вопрос о проведении встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:15
 
РоссияСШАБлижний ВостокДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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