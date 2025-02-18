https://ria.ru/20250218/peskov-2000023515.html

Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием

Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием - РИА Новости, 18.02.2025

Песков назвал послание Путина парламенту внутриполитическим событием

Послание президента России Владимира Путина парламенту - внутриполитическое событие, оно не всегда имеет развернутую внешнеполитическую часть, заявил... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:20:00+03:00

2025-02-18T12:20:00+03:00

2025-02-18T12:22:00+03:00

россия

сша

ближний восток

дмитрий песков

владимир путин

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина парламенту - внутриполитическое событие, оно не всегда имеет развернутую внешнеполитическую часть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, послание Федеральному собранию иногда имеет развёрнутую международную часть, иногда не имеет развёрнутую международную часть, но главным образом, конечно, это внутреннее, внутриполитическое событие", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли послание президента Федеральному собранию как-то связано с переговорами с США в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/putin-2000021413.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров