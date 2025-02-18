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Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
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12:12 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/peskov-2000019178.html
Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде
Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде
Переговоры РФ и США в Эр-Рияде только начались, пока давать оценки рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:12:00+03:00
2025-02-18T12:12:00+03:00
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ближний восток
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Эр-Рияде только начались, пока давать оценки рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. "Переговоры только начались... Как можно оценивать то, что только началось? Какие первые итоги, какие доклады? Идут переговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают начало переговоров в Эр-Рияде. -0-
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россия, сша, ближний восток, дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, В мире
Песков прокомментировал начало переговоров России и США в Эр-Рияде

Песков: переговоры России и США в Эр-Рияде только начались, давать оценки рано

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры РФ и США в Эр-Рияде только начались, пока давать оценки рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
"Переговоры только начались... Как можно оценивать то, что только началось? Какие первые итоги, какие доклады? Идут переговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают начало переговоров в Эр-Рияде. -0-
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде
Вчера, 11:49
 
РоссияСШАБлижний ВостокДмитрий ПесковСергей ЛавровЮрий УшаковВ мире
 
 
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