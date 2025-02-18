В Совфеде назвали главный итог переговоров в Эр-Рияде
Алтабаева: Главный итог встречи РФ и США состоит в переходе к прямым контактам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Отказ США от обвинительной риторики в адрес России и факт прямых дипломатических контактов стали главным итогом переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
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"Дипломаты России и США приступили к обмену мнениями по вопросам восстановления двусторонних отношений, возможности налаживания переговорного процесса по Украине. По-моему, главный итог этого дня - это возвращение к прямым дипломатическим контактам, отход руководства США от оголтелой агрессивной, обвинительной риторики в отношении РФ" , - прокомментировала РИА Новости встречу в Эр-Рияде Алтабаева.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.