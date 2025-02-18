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В Совфеде назвали главный итог переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
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21:09 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000165167.html
В Совфеде назвали главный итог переговоров в Эр-Рияде
В Совфеде назвали главный итог переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
В Совфеде назвали главный итог переговоров в Эр-Рияде
Отказ США от обвинительной риторики в адрес России и факт прямых дипломатических контактов стали главным итогом переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:09:00+03:00
2025-02-18T21:09:00+03:00
сша
россия
украина
екатерина алтабаева
сергей лавров
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Отказ США от обвинительной риторики в адрес России и факт прямых дипломатических контактов стали главным итогом переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Дипломаты России и США приступили к обмену мнениями по вопросам восстановления двусторонних отношений, возможности налаживания переговорного процесса по Украине. По-моему, главный итог этого дня - это возвращение к прямым дипломатическим контактам, отход руководства США от оголтелой агрессивной, обвинительной риторики в отношении РФ" , - прокомментировала РИА Новости встречу в Эр-Рияде Алтабаева. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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сша, россия, украина, екатерина алтабаева, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Россия, Украина, Екатерина Алтабаева, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Совфеде назвали главный итог переговоров в Эр-Рияде

Алтабаева: Главный итог встречи РФ и США состоит в переходе к прямым контактам

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Отказ США от обвинительной риторики в адрес России и факт прямых дипломатических контактов стали главным итогом переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
«
"Дипломаты России и США приступили к обмену мнениями по вопросам восстановления двусторонних отношений, возможности налаживания переговорного процесса по Украине. По-моему, главный итог этого дня - это возвращение к прямым дипломатическим контактам, отход руководства США от оголтелой агрессивной, обвинительной риторики в отношении РФ" , - прокомментировала РИА Новости встречу в Эр-Рияде Алтабаева.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
СШАРоссияУкраинаЕкатерина АлтабаеваСергей ЛавровЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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