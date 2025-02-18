https://ria.ru/20250218/peregovory-2000165167.html

В Совфеде назвали главный итог переговоров в Эр-Рияде

В Совфеде назвали главный итог переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

В Совфеде назвали главный итог переговоров в Эр-Рияде

Отказ США от обвинительной риторики в адрес России и факт прямых дипломатических контактов стали главным итогом переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:09:00+03:00

2025-02-18T21:09:00+03:00

2025-02-18T21:09:00+03:00

сша

россия

украина

екатерина алтабаева

сергей лавров

юрий ушаков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Отказ США от обвинительной риторики в адрес России и факт прямых дипломатических контактов стали главным итогом переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Дипломаты России и США приступили к обмену мнениями по вопросам восстановления двусторонних отношений, возможности налаживания переговорного процесса по Украине. По-моему, главный итог этого дня - это возвращение к прямым дипломатическим контактам, отход руководства США от оголтелой агрессивной, обвинительной риторики в отношении РФ" , - прокомментировала РИА Новости встречу в Эр-Рияде Алтабаева. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, екатерина алтабаева, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде