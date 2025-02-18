https://ria.ru/20250218/peregovory-2000132955.html

В Аргентине сделали неожиданное заявление о переговорах России и США

В Аргентине сделали неожиданное заявление о переговорах России и США - РИА Новости, 18.02.2025

В Аргентине сделали неожиданное заявление о переговорах России и США

Переговоры РФ и США, прошедшие во вторник в Эр-Рияде, являются прекрасной новостью для достижения мира, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:31:00+03:00

2025-02-18T18:31:00+03:00

2025-02-18T18:31:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

джо байден

сергей лавров

юрий ушаков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 фев - РИА Новости. Переговоры РФ и США, прошедшие во вторник в Эр-Рияде, являются прекрасной новостью для достижения мира, выразил мнение в беседе с РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. "Недавно завершившийся первый этап переговоров между представителями США и России вне всякого сомнения является прекрасной новостью для мира, показывает искренние намерения США и России достичь мира в этой агрессивной войне, начатой администрацией Джо Байдена, против России, где Украина была использована как инструмент для реализации этих намерений", - сказал эксперт. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

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в мире, россия, сша, украина, джо байден, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде