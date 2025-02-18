https://ria.ru/20250218/peregovory-2000130469.html

Эксперт назвал главный итог переговоров России и США в Эр-Рияде

Эксперт назвал главный итог переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Эксперт назвал главный итог переговоров России и США в Эр-Рияде

Встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде демонстрирует изменение подхода Вашингтона к Москве и его готовность учитывать российские интересы, рассказал РИА... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:23:00+03:00

2025-02-18T18:23:00+03:00

2025-02-18T18:23:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

москва

сергей лавров

юрий ушаков

дональд трамп

высшая школа экономики (вшэ)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000002942_146:0:3787:2048_1920x0_80_0_0_41e2e612996b5a3b63dae976ea1d753e.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде демонстрирует изменение подхода Вашингтона к Москве и его готовность учитывать российские интересы, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "На протяжении всего периода после окончания "холодной войны" Соединенные Штаты говорили о том, что интересы России учитывать не нужно, Россия не должна обладать никаким серьезным вето и правом принятия решений по вопросам европейской безопасности, не должно быть никаких пределов экспансии Запада и расширению НАТО, а когда Россия пытается отражать ее, то нужно либо игнорировать ее, либо побеждать - "наносить ей стратегическое поражение". Эта встреча была первая, в основе которой лежало совершенно другое понимание, что стратегическое поражение России невозможно, а следовательно, с ней нужно договариваться, следовательно, необходимо учитывать ее интересы", - сообщил собеседник агентства. Как полагает Суслов, встреча в Эр-Рияде только открывает возможность для полноценного российско-американского диалога по очень широкой повестке, включая и кризис на Украине, и европейскую безопасность, и контроль над вооружениями, и ситуацию на Ближнем Востоке. "Россия представила свое виденье урегулирования украинского конфликта и каких-то других аспектов российско-американских отношений, Соединенные Штаты, видимо, представили свое. Естественно, эти видения не совпадают, естественно, огромное количество разногласий выявилось, и никто, честно говоря, и не надеялся, что на самой первой встрече эти разногласия можно преодолеть. Конечно же, так не бывает ", - подчеркнул политолог. При этом Суслов отметил важность настроя Вашингтона и Москвы на регулирование этих разногласий. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

https://ria.ru/20250218/gosduma-2000014328.html

россия

вашингтон (штат)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вашингтон (штат), москва, сергей лавров, юрий ушаков, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде