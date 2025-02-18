https://ria.ru/20250218/peregovory-2000116741.html

Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением

Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением - РИА Новости, 18.02.2025

Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде являются огромным достижением, РФ и США начали говорить в позитивном и профессиональном ключе, заявил... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:40:00+03:00

2025-02-18T17:40:00+03:00

2025-02-18T17:52:00+03:00

россия

сша

российский фонд прямых инвестиций

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде являются огромным достижением, РФ и США начали говорить в позитивном и профессиональном ключе, заявил телеканалу CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии."Это (переговоры - ред.) уже огромное достижение", - цитирует телеканал Дмитриева.Дмитриев добавил телеканалу, что, хотя впереди "трудный путь", обе страны начали разговаривать друг с другом "в позитивном, профессиональном ключе".

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Варвара Скокшина

россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде