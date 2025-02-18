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Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением
Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением - РИА Новости, 18.02.2025
Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением
Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде являются огромным достижением, РФ и США начали говорить в позитивном и профессиональном ключе, заявил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:40:00+03:00
2025-02-18T17:40:00+03:00
2025-02-18T17:52:00+03:00
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российский фонд прямых инвестиций
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде являются огромным достижением, РФ и США начали говорить в позитивном и профессиональном ключе, заявил телеканалу CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии."Это (переговоры - ред.) уже огромное достижение", - цитирует телеканал Дмитриева.Дмитриев добавил телеканалу, что, хотя впереди "трудный путь", обе страны начали разговаривать друг с другом "в позитивном, профессиональном ключе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, США, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением
Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США начали говорить в позитивном ключе