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Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением - РИА Новости, 18.02.2025
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17:40 18.02.2025 (обновлено: 17:52 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000116741.html
Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением
Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением - РИА Новости, 18.02.2025
Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением
Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде являются огромным достижением, РФ и США начали говорить в позитивном и профессиональном ключе, заявил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:40:00+03:00
2025-02-18T17:52:00+03:00
россия
сша
российский фонд прямых инвестиций
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде являются огромным достижением, РФ и США начали говорить в позитивном и профессиональном ключе, заявил телеканалу CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии."Это (переговоры - ред.) уже огромное достижение", - цитирует телеканал Дмитриева.Дмитриев добавил телеканалу, что, хотя впереди "трудный путь", обе страны начали разговаривать друг с другом "в позитивном, профессиональном ключе".
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россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде огромным достижением

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США начали говорить в позитивном ключе

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде являются огромным достижением, РФ и США начали говорить в позитивном и профессиональном ключе, заявил телеканалу CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
"Это (переговоры - ред.) уже огромное достижение", - цитирует телеканал Дмитриева.
Дмитриев добавил телеканалу, что, хотя впереди "трудный путь", обе страны начали разговаривать друг с другом "в позитивном, профессиональном ключе".
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На Западе выступили с предупреждением ЕС после переговоров России и США
Вчера, 17:15
 
РоссияСШАРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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