Рейтинг@Mail.ru
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 18.02.2025 (обновлено: 18:59 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:50:00+03:00
2025-02-18T18:59:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сша
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000005983_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_a389e3bab0d451839bf255507ad32b90.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран. Итоги встречи — в материале РИА Новости.Заявления российской стороны"Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию", — отметил глава МИД Сергей Лавров.Кроме того:Заявления других участников российской делегации:&quot;Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон&quot;, — сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Заявления американской стороны&quot;Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершен на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнерству с Россией — как в геополитике, так и в экономике&quot;, — сказал госсекретарь США Марко Рубио.Помимо этого:Также информацию о договоренностях публикует американская пресса:Переговоры длились 4,5 часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250218/siyyarto-2000096676.html
https://ria.ru/20250218/poteri-2000089151.html
https://ria.ru/20250218/delegatsii-2000079597.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров: Россия и США на переговорах занимались налаживанием отношений
Россия и США на переговорах занимались налаживанием отношений и "довольно небезуспешно", заявил Лавров
2025-02-18T16:50
true
PT0M50S
Лавров: важно поддерживать профессиональный диалог двух великих держав
Лавров: важно поддерживать профессиональный диалог двух великих держав
2025-02-18T16:50
true
PT0M55S
Лавров: втягивание Украины в НАТО – одна из главных причин конфликта
"Расширение НАТО - прямая угроза интересам России". Лавров рассказал, что тема поглощения Украины Североатлантическим альянсом обсуждалась в Эр-Рияде.
2025-02-18T16:50
true
PT0M49S
Дмитриев о переговорах: перед нами долгий путь по исправлению ошибок администрации Байдена
"Есть много разногласий, перед нами долгий путь по исправлению ошибок администрации Байдена" - Дмитриев
2025-02-18T16:50
true
PT1M27S
Российская делегация за столом переговоров
Российская делегация за столом переговоров
2025-02-18T16:50
true
PT0M11S
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде, кадры с Лавровым опубликовала в своем Telegram-канале Захарова.
2025-02-18T16:50
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000005983_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_c0c1285c3c696541a4d5710b0c5a2d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, москва, россия
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Москва, Россия

Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран. Итоги встречи — в материале РИА Новости.

Заявления российской стороны

«
"Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию", — отметил глава МИД Сергей Лавров.
Кроме того:
  • делегации занимались налаживанием отношений двух стран, это прошло "довольно небезуспешно";
  • участники переговоров ощутили полную решимость, конкретный настрой продвигать отношения стран активным образом;
  • встреча прошла по поручению президентов, которые договорились о личной встрече и указали определить вопросы, которые необходимо проработать до начала переговоров о назначении даты и срока саммита;
  • Москва согласна с позицией Рубио, что России и США необходимо руководствоваться национальными интересами;
  • Москва и Вашингтон считают, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы;
  • Россия и США проявили большой интерес к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам;
  • стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в столицы двух государств и раз и навсегда решить проблему работы дипмиссий;
  • российские представители сообщили американской делегации, что для Москвы неприемлемо появление на Украине войск стран НАТО, даже если они будут под эгидой Евросоюза, чужими или национальными флагами;
  • в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию;
  • консультации России и США по этому вопросу будут носить регулярный характер, когда обе стороны назначат переговорные команды;
  • стороны назначат своих представителей для работы над завершением конфликта;

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и Европой по урегулированию на Украине, а для диалога с Россией Вашингтон назначит отдельного представителя, сообщил Ушаков.

  • Москва и Вашингтон договорились о необходимости снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества;
  • США предложили ввести мораторий на атаки по энергетическим объектам, но российская сторона указала, что не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения, а наносит удары лишь по объектам, напрямую обслуживающим ВСУ;
  • украинская атака на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума должна укрепить мнение международного сообщества, что Зеленскому необходимо "дать по рукам";
  • заместители глав МИД России и Госдепа США скоро договорятся о встрече, их работа будет направлена на устранение неудобств, мешающих осуществлению двусторонних отношений;
  • на сегодняшних переговорах стороны обсудили далеко не все, что пока разделяет Россию и США.
Заявления других участников российской делегации:
«

"Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", — сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

  • стороны изложили друг другу свои принципиальные подходы по ситуации на Украине;
  • решение о том, кто войдет в российскую команду переговорщиков по урегулированию конфликта, примет Путин;
  • Россия и США создадут спецгруппу, которая займется обсуждением нюансов ситуации на Украине;
  • пока трудно сказать, сближаются ли позиции Москвы и Вашингтона, но разговор в Эр-Рияде об этом шел.

Заявления американской стороны

«

"Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершен на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнерству с Россией — как в геополитике, так и в экономике", — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Правильно не позвали": Сийярто прокомментировал переговоры России и США
Вчера, 16:31
Помимо этого:
  • работа по завершению конфликта на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" длительное время;
  • урегулирование ситуации возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть приемлемыми для всех;
  • прекращение боевых действий потребует уступок со всех сторон;
  • Трамп желает завершить конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления "через два-три года";
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегация США удивилась потерям американских компаний от ухода из России
Вчера, 16:09
  • Вашингтон ведет переговоры с обеими сторонами украинского конфликта, включая Киев;
  • ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России;
  • санкции против Москвы стали следствием конфликта на Украине, и задача Вашингтона — положить ему конец;
  • российская сторона незаменима при урегулировании боевых действий на Украине;
  • делегации США и России не назначили дату двустороннего саммита с участием Трампа и Путина;
  • работа по восстановлению нормальной деятельности диппредставительств двух стран может быть довольно быстрой, это станет следующим этапом переговорной деятельности Вашингтона и Москвы;
  • США считают невозможным вести переговоры с Россией по Украине без нормальной работы дипмиссий;
  • вопрос о возобновлении работы консульств в обеих странах остается открытым;
  • Москва и Вашингтон договорились, что урегулирование ситуации должно быть прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон;
  • стороны планируют продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса;
  • встреча в Эр-Рияде стала "важным шагом вперед" для завершения конфликта на Украине, но требуются дополнительные шаги;
  • США считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, заявили в РФПИ
Вчера, 15:32
Также информацию о договоренностях публикует американская пресса:
  • вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, он не был частью переговоров в Эр-Рияде, но может быть рассмотрен в будущем;
  • Москва и Вашингтон создадут механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях между ними.
Переговоры длились 4,5 часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСШАМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала