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Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:50:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сша

москва

россия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран. Итоги встречи — в материале РИА Новости.Заявления российской стороны"Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию", — отметил глава МИД Сергей Лавров.Кроме того:Заявления других участников российской делегации:"Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", — сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Заявления американской стороны"Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершен на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнерству с Россией — как в геополитике, так и в экономике", — сказал госсекретарь США Марко Рубио.Помимо этого:Также информацию о договоренностях публикует американская пресса:Переговоры длились 4,5 часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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https://ria.ru/20250218/delegatsii-2000079597.html

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сша

москва

россия

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