Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран. Итоги встречи — в материале РИА Новости.
Заявления российской стороны
«
"Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию", — отметил глава МИД Сергей Лавров.
Кроме того:
- делегации занимались налаживанием отношений двух стран, это прошло "довольно небезуспешно";
- участники переговоров ощутили полную решимость, конкретный настрой продвигать отношения стран активным образом;
- встреча прошла по поручению президентов, которые договорились о личной встрече и указали определить вопросы, которые необходимо проработать до начала переговоров о назначении даты и срока саммита;
- Москва согласна с позицией Рубио, что России и США необходимо руководствоваться национальными интересами;
- Москва и Вашингтон считают, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы;
- Россия и США проявили большой интерес к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам;
- стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в столицы двух государств и раз и навсегда решить проблему работы дипмиссий;
- российские представители сообщили американской делегации, что для Москвы неприемлемо появление на Украине войск стран НАТО, даже если они будут под эгидой Евросоюза, чужими или национальными флагами;
- в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию;
- консультации России и США по этому вопросу будут носить регулярный характер, когда обе стороны назначат переговорные команды;
- стороны назначат своих представителей для работы над завершением конфликта;
Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и Европой по урегулированию на Украине, а для диалога с Россией Вашингтон назначит отдельного представителя, сообщил Ушаков.
- Москва и Вашингтон договорились о необходимости снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества;
- США предложили ввести мораторий на атаки по энергетическим объектам, но российская сторона указала, что не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения, а наносит удары лишь по объектам, напрямую обслуживающим ВСУ;
- украинская атака на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума должна укрепить мнение международного сообщества, что Зеленскому необходимо "дать по рукам";
- заместители глав МИД России и Госдепа США скоро договорятся о встрече, их работа будет направлена на устранение неудобств, мешающих осуществлению двусторонних отношений;
- на сегодняшних переговорах стороны обсудили далеко не все, что пока разделяет Россию и США.
Заявления других участников российской делегации:
«
"Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", — сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
- встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа;
- Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи лидеров;
- стороны изложили друг другу свои принципиальные подходы по ситуации на Украине;
- решение о том, кто войдет в российскую команду переговорщиков по урегулированию конфликта, примет Путин;
- Россия и США создадут спецгруппу, которая займется обсуждением нюансов ситуации на Украине;
- пока трудно сказать, сближаются ли позиции Москвы и Вашингтона, но разговор в Эр-Рияде об этом шел.
Заявления американской стороны
«
"Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершен на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнерству с Россией — как в геополитике, так и в экономике", — сказал госсекретарь США Марко Рубио.
Помимо этого:
- работа по завершению конфликта на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" длительное время;
- урегулирование ситуации возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть приемлемыми для всех;
- прекращение боевых действий потребует уступок со всех сторон;
- Трамп желает завершить конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления "через два-три года";
- Вашингтон ведет переговоры с обеими сторонами украинского конфликта, включая Киев;
- ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России;
- санкции против Москвы стали следствием конфликта на Украине, и задача Вашингтона — положить ему конец;
- российская сторона незаменима при урегулировании боевых действий на Украине;
- делегации США и России не назначили дату двустороннего саммита с участием Трампа и Путина;
- работа по восстановлению нормальной деятельности диппредставительств двух стран может быть довольно быстрой, это станет следующим этапом переговорной деятельности Вашингтона и Москвы;
- США считают невозможным вести переговоры с Россией по Украине без нормальной работы дипмиссий;
- вопрос о возобновлении работы консульств в обеих странах остается открытым;
- Москва и Вашингтон договорились, что урегулирование ситуации должно быть прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон;
- стороны планируют продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса;
- встреча в Эр-Рияде стала "важным шагом вперед" для завершения конфликта на Украине, но требуются дополнительные шаги;
- США считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.
Также информацию о договоренностях публикует американская пресса:
- вопрос выборов на Украине поднимается в обсуждениях, он не был частью переговоров в Эр-Рияде, но может быть рассмотрен в будущем;
- Москва и Вашингтон создадут механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях между ними.
Переговоры длились 4,5 часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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