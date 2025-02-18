https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069077.html
Ушаков оценил переговоры делегаций России и США
Ушаков оценил переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Ушаков оценил переговоры делегаций России и США
Переговоры делегаций России и США прошли неплохо, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:08:00+03:00
2025-02-18T15:08:00+03:00
2025-02-18T15:14:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
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юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций России и США прошли неплохо, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Неплохо, по-моему. Неплохо", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, как прошли переговоры в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250218/putin-2000070760.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, юрий ушаков, политика
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Юрий Ушаков, Политика
Ушаков оценил переговоры делегаций России и США
Ушаков: переговоры делегаций России и США прошли неплохо