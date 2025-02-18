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МИД России заявил о серьезном настрое США обсуждать ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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14:26 18.02.2025 (обновлено: 15:41 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000057264.html
МИД России заявил о серьезном настрое США обсуждать ситуацию на Украине
МИД России заявил о серьезном настрое США обсуждать ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
МИД России заявил о серьезном настрое США обсуждать ситуацию на Украине
МИД России по итогам первой части переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде заявил, что видит серьезный настрой Вашингтона по решению двусторонних... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:26:00+03:00
2025-02-18T15:41:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сша
мария захарова
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. МИД России по итогам первой части переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде заявил, что видит серьезный настрой Вашингтона по решению двусторонних вопросов."Мы видим настрой у администрации (США. — Прим. ред.) на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношениях и, кстати говоря, в международной повестке, включая ситуацию на Украине", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.Сейчас первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.Как сообщили в ведомстве, делегации двух стран обсуждают весь комплекс проблемных вопросов, их накопилось много, но детали озвучат позже. "Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось не то чтобы за три года, когда контактов нормальных вообще не было по вине прежней администрации Байдена, а за все предыдущие годы, когда они только накапливались?" — подчеркнула Захарова. Прим этом замглавы МИД Александр Грушко, в свою очередь, отметил, что встреча в Эр-Рияде нацелена на то, чтобы изложить друг другу базовые позиции сторон по проблемным вопросам. Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Соединенных Штатов и возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
https://ria.ru/20250218/putin-2000048926.html
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в мире, россия, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, мария захарова, юрий ушаков
В мире, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Мария Захарова, Юрий Ушаков

МИД России заявил о серьезном настрое США обсуждать ситуацию на Украине

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. МИД России по итогам первой части переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде заявил, что видит серьезный настрой Вашингтона по решению двусторонних вопросов.
«
"Мы видим настрой у администрации (США. — Прим. ред.) на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношениях и, кстати говоря, в международной повестке, включая ситуацию на Украине", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.
Сейчас первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.
Как сообщили в ведомстве, делегации двух стран обсуждают весь комплекс проблемных вопросов, их накопилось много, но детали озвучат позже.
"Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось не то чтобы за три года, когда контактов нормальных вообще не было по вине прежней администрации Байдена, а за все предыдущие годы, когда они только накапливались?" — подчеркнула Захарова.
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Прим этом замглавы МИД Александр Грушко, в свою очередь, отметил, что встреча в Эр-Рияде нацелена на то, чтобы изложить друг другу базовые позиции сторон по проблемным вопросам.
Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Соединенных Штатов и возможным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
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В миреРоссияСергей ЛавровМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСШАМария ЗахароваЮрий Ушаков
 
 
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