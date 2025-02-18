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Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась - РИА Новости, 18.02.2025
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14:07 18.02.2025 (обновлено: 14:31 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000052637.html
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась - РИА Новости, 18.02.2025
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась
Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу, сообщил МИД. РИА Новости, 18.02.2025
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2025-02-18T14:31:00+03:00
россия
в мире
москва
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу, сообщил МИД. Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Соединенных Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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россия, в мире, москва, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, В мире, Москва, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась

МИД: первая сессия переговоров РФ и США в Эр-Рияде завершилась

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу, сообщил МИД.
Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Соединенных Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
Вчера, 08:00
 
РоссияВ миреМоскваСергей ЛавровЮрий УшаковМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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