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Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась - РИА Новости, 18.02.2025
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась
Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу, сообщил МИД. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:07:00+03:00
2025-02-18T14:07:00+03:00
2025-02-18T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу, сообщил МИД. Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Москву на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как сообщалось ранее, стороны планируют обсудить восстановление всего комплекса отношений между Москвой и Вашингтоном, а также подготовку к саммиту лидеров России и Соединенных Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
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Россия, В мире, Москва, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась
МИД: первая сессия переговоров РФ и США в Эр-Рияде завершилась