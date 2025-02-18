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Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ - РИА Новости, 18.02.2025
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13:26 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000044657.html
Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ
Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ - РИА Новости, 18.02.2025
Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ
Тема проходящих в Саудовской Аравии переговоров делегаций России и США стала центральной в СМИ по всему миру, заметки об этом попали на передовицы ведущих... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:26:00+03:00
2025-02-18T13:26:00+03:00
в мире
россия
сша
саудовская аравия
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тема проходящих в Саудовской Аравии переговоров делегаций России и США стала центральной в СМИ по всему миру, заметки об этом попали на передовицы ведущих западных изданий и телеканалов. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. В частности о переговорах пишут итальянский телеканал Rainews24 и газеты Messaggero, Repubblica, испанские газеты Pais и Mundo, американские газеты New York Times и Wall Street Journal, американский телеканал СNN, британские издания Financial Times, Guardian и Economist, французский журнал Point. Некоторые СМИ томятся в ожидании результатов переговоров. В частности Point озаглавил свою статью вопросом - "Чего ждать от переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде?" Материал итальянской газеты Repubblica вышел под заголовком: "Оттепель в Эр-Рияде: Лавров и Рубио встречаются сегодня". Испанская Pais подчеркнула, что встреча проходит без присутствия представителей Киева или Брюсселя. Другая итальянская газета Messaggerо решила основное внимание уделить участникам переговоров, публикуя фотографию собравшихся в кабинете. "В Эр-Рияде стартует саммит между Россией и США: вот кто сидит за столом переговоров (но никаких рукопожатий)", - гласит заголовок статьи. Американская газета Wall Street Journal в заголовке отметила, что "США стремятся перезапустить напряженные отношения с Россией".
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россия
сша
саудовская аравия
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ

Переговоры России и США в Эр-Рияде оказались в центре внимания мировых СМИ

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тема проходящих в Саудовской Аравии переговоров делегаций России и США стала центральной в СМИ по всему миру, заметки об этом попали на передовицы ведущих западных изданий и телеканалов.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Контакты России и США вызывают истерику у русофобов, заявили в МИД
Вчера, 13:20
В частности о переговорах пишут итальянский телеканал Rainews24 и газеты Messaggero, Repubblica, испанские газеты Pais и Mundo, американские газеты New York Times и Wall Street Journal, американский телеканал СNN, британские издания Financial Times, Guardian и Economist, французский журнал Point.
Некоторые СМИ томятся в ожидании результатов переговоров. В частности Point озаглавил свою статью вопросом - "Чего ждать от переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде?"
Материал итальянской газеты Repubblica вышел под заголовком: "Оттепель в Эр-Рияде: Лавров и Рубио встречаются сегодня". Испанская Pais подчеркнула, что встреча проходит без присутствия представителей Киева или Брюсселя.
Другая итальянская газета Messaggerо решила основное внимание уделить участникам переговоров, публикуя фотографию собравшихся в кабинете. "В Эр-Рияде стартует саммит между Россией и США: вот кто сидит за столом переговоров (но никаких рукопожатий)", - гласит заголовок статьи.
Американская газета Wall Street Journal в заголовке отметила, что "США стремятся перезапустить напряженные отношения с Россией".
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде
Вчера, 13:05
 
В миреРоссияСШАСаудовская АравияСергей ЛавровЮрий УшаковМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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