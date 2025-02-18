https://ria.ru/20250218/peregovory-2000044657.html

Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ

Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ - РИА Новости, 18.02.2025

Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ

Тема проходящих в Саудовской Аравии переговоров делегаций России и США стала центральной в СМИ по всему миру, заметки об этом попали на передовицы ведущих... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:26:00+03:00

2025-02-18T13:26:00+03:00

2025-02-18T13:26:00+03:00

в мире

россия

сша

саудовская аравия

сергей лавров

юрий ушаков

марко рубио

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тема проходящих в Саудовской Аравии переговоров делегаций России и США стала центральной в СМИ по всему миру, заметки об этом попали на передовицы ведущих западных изданий и телеканалов. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. В частности о переговорах пишут итальянский телеканал Rainews24 и газеты Messaggero, Repubblica, испанские газеты Pais и Mundo, американские газеты New York Times и Wall Street Journal, американский телеканал СNN, британские издания Financial Times, Guardian и Economist, французский журнал Point. Некоторые СМИ томятся в ожидании результатов переговоров. В частности Point озаглавил свою статью вопросом - "Чего ждать от переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде?" Материал итальянской газеты Repubblica вышел под заголовком: "Оттепель в Эр-Рияде: Лавров и Рубио встречаются сегодня". Испанская Pais подчеркнула, что встреча проходит без присутствия представителей Киева или Брюсселя. Другая итальянская газета Messaggerо решила основное внимание уделить участникам переговоров, публикуя фотографию собравшихся в кабинете. "В Эр-Рияде стартует саммит между Россией и США: вот кто сидит за столом переговоров (но никаких рукопожатий)", - гласит заголовок статьи. Американская газета Wall Street Journal в заголовке отметила, что "США стремятся перезапустить напряженные отношения с Россией".

https://ria.ru/20250218/mid-2000042905.html

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000037783.html

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сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде