Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ
Переговоры России и США в Эр-Рияде оказались в центре внимания мировых СМИ
© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тема проходящих в Саудовской Аравии переговоров делегаций России и США стала центральной в СМИ по всему миру, заметки об этом попали на передовицы ведущих западных изданий и телеканалов.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
В частности о переговорах пишут итальянский телеканал Rainews24 и газеты Messaggero, Repubblica, испанские газеты Pais и Mundo, американские газеты New York Times и Wall Street Journal, американский телеканал СNN, британские издания Financial Times, Guardian и Economist, французский журнал Point.
Некоторые СМИ томятся в ожидании результатов переговоров. В частности Point озаглавил свою статью вопросом - "Чего ждать от переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде?"
Другая итальянская газета Messaggerо решила основное внимание уделить участникам переговоров, публикуя фотографию собравшихся в кабинете. "В Эр-Рияде стартует саммит между Россией и США: вот кто сидит за столом переговоров (но никаких рукопожатий)", - гласит заголовок статьи.
Американская газета Wall Street Journal в заголовке отметила, что "США стремятся перезапустить напряженные отношения с Россией".