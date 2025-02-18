https://ria.ru/20250218/peregovory-1999984547.html

В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций

В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций - РИА Новости, 18.02.2025

В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций

Российско-американские переговоры высокого уровня проходят в Эр-Рияде. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:32:00+03:00

2025-02-18T10:32:00+03:00

2025-02-18T15:42:00+03:00

сша

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

юрий ушаков

марко рубио

сергей лавров

эр-рияд (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999988759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_720b296d0d5bf9950b35410d43c22a27.jpg

ЭР-РИЯД, 18 фев — РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня проходят в Эр-Рияде.Члены делегаций расположились за большим прямоугольным столом, справа сидит российская сторона, слева — американская. От Москвы на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них сидят трое американских переговорщиков: помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Встреча началась без предварительных слов в присутствии прессы. Она проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.Ушаков накануне сообщал, что к российской делегации может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который примет участие в обсуждении экономических тем.На встрече планируют рассмотреть вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп в прошлую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999969737.html

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

сша

россия

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российская делегация за столом переговоров Российская делегация за столом переговоров 2025-02-18T10:32 true PT0M11S

Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде, кадры с Лавровым опубликовала в своем Telegram-канале Захарова. 2025-02-18T10:32 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, юрий ушаков, марко рубио, сергей лавров, эр-рияд (город)