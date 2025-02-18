https://ria.ru/20250218/peregovory-1999984547.html
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций - РИА Новости, 18.02.2025
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций
Российско-американские переговоры высокого уровня проходят в Эр-Рияде. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:32:00+03:00
2025-02-18T10:32:00+03:00
2025-02-18T15:42:00+03:00
сша
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
юрий ушаков
марко рубио
сергей лавров
эр-рияд (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999988759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_720b296d0d5bf9950b35410d43c22a27.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев — РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня проходят в Эр-Рияде.Члены делегаций расположились за большим прямоугольным столом, справа сидит российская сторона, слева — американская. От Москвы на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них сидят трое американских переговорщиков: помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Встреча началась без предварительных слов в присутствии прессы. Она проходит в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.Ушаков накануне сообщал, что к российской делегации может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который примет участие в обсуждении экономических тем.На встрече планируют рассмотреть вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.Владимир Путин и Дональд Трамп в прошлую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999969737.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
сша
россия
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Российская делегация за столом переговоров
Российская делегация за столом переговоров
2025-02-18T10:32
true
PT0M11S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999988759_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d4941c315a5805b6c0c6fce3befe21c.jpg
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде, кадры с Лавровым опубликовала в своем Telegram-канале Захарова.
2025-02-18T10:32
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, юрий ушаков, марко рубио, сергей лавров, эр-рияд (город)
США, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Сергей Лавров, Эр-Рияд (город)
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде