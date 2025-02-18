https://ria.ru/20250218/peregovory-1999972436.html

На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности

На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности - РИА Новости, 18.02.2025

На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности

Российско-американские переговоры скоро начнутся в Эр-Рияде, который пока не балует гостей погодой, в столице Саудовской Аравии с утра идет дождь, усилены меры... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:20:00+03:00

2025-02-18T09:20:00+03:00

2025-02-18T09:34:00+03:00

в мире

саудовская аравия

россия

сша

юрий ушаков

сергей лавров

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российско-американские переговоры скоро начнутся в Эр-Рияде, который пока не балует гостей погодой, в столице Саудовской Аравии с утра идет дождь, усилены меры безопасности. Хмурое небо только подчеркивает серьезный настрой сторон, о котором заявил накануне член делегации РФ, помощник российского президента Юрий Ушаков. Меры безопасности ожидаемо усилены, у места проведения переговоров выставлена многочисленная охрана. Журналисты с нетерпением ждут старта встречи, время ее начала за последние часы постоянно переносилось. Представители американской прессы прибывают на площадку в большом количестве. На улицах города немноголюдно, но торжественную атмосферу передают реющие повсюду зеленые флаги Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999957212.html

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html

саудовская аравия

россия

сша

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде Российско-американские переговоры скоро начнутся в Эр-Рияде. Меры безопасности усилены, у места проведения переговоров выставлена охрана. На площадке много представителей американской прессы. 2025-02-18T09:20 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, россия, сша, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде