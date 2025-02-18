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На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности
На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности - РИА Новости, 18.02.2025
На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности
Российско-американские переговоры скоро начнутся в Эр-Рияде, который пока не балует гостей погодой, в столице Саудовской Аравии с утра идет дождь, усилены меры... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:20:00+03:00
2025-02-18T09:20:00+03:00
2025-02-18T09:34:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российско-американские переговоры скоро начнутся в Эр-Рияде, который пока не балует гостей погодой, в столице Саудовской Аравии с утра идет дождь, усилены меры безопасности. Хмурое небо только подчеркивает серьезный настрой сторон, о котором заявил накануне член делегации РФ, помощник российского президента Юрий Ушаков. Меры безопасности ожидаемо усилены, у места проведения переговоров выставлена многочисленная охрана. Журналисты с нетерпением ждут старта встречи, время ее начала за последние часы постоянно переносилось. Представители американской прессы прибывают на площадку в большом количестве. На улицах города немноголюдно, но торжественную атмосферу передают реющие повсюду зеленые флаги Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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Место проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры скоро начнутся в Эр-Рияде. Меры безопасности усилены, у места проведения переговоров выставлена охрана. На площадке много представителей американской прессы.
2025-02-18T09:20
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в мире, саудовская аравия, россия, сша, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Саудовская Аравия, Россия, США, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности
Переговоры между США и РФ скоро начнутся в Эр-Рияде, усилены меры безопасности