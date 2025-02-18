https://ria.ru/20250218/papperger-1999967033.html

Паппергер: Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Паппергер: Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Паппергер: Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европа осталась за "детским столом" в переговорах по Украине, по его мнению, это стало... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:33:00+03:00

2025-02-18T08:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европа осталась за "детским столом" в переговорах по Украине, по его мнению, это стало следствием десятилетий недоинвестирования в оборону."Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми... Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, затраты в 1% (от ВВП на оборону), это нормально", - заявил Паппергер в интервью газете Financial Times.По его мнению, следствием такой позиции стало то, что европейцы были как дети отправлены за отдельный стол, пока США и Россия обсуждают будущее Украины."Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом... США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом переговоров - стало совершенно ясно, что европейцы - дети", - добавил он.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Позднее Ушаков уточнил, что в Эр-Рияде к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будет принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

https://ria.ru/20250218/sanktsii-1999958512.html

https://ria.ru/20250218/mirotvortsy-1999958356.html

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в мире, европа, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков, владимир путин, россия, украина, сша