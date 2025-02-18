https://ria.ru/20250218/otpusk-1786310517.html

Как взять отпуск за свой счет: документы, порядок предоставления

Отпуск за свой счет 2025: условия предоставления, как оформить, сроки

Как взять отпуск за свой счет: документы, порядок предоставления

Чтобы взять отпуск без сохранения заработной платы, согласно статье 128 ТК РФ, сотрудник должен оформить письменное заявление. Период предоставления такого... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:00:00+03:00

2025-02-18T19:00:00+03:00

2025-02-18T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Чтобы взять отпуск без сохранения заработной платы, согласно статье 128 ТК РФ, сотрудник должен оформить письменное заявление. Период предоставления такого отпуска согласовывается между работником и руководством, при этом праздничные и выходные дни не продлевают его срок. Как правильно составить заявление в 2025 году и взять отпуск за свой счет нужной продолжительности, — в материале РИА Новости. Отпуск за свой счетРаботник имеет право претендовать на отпуск без сохранения заработной платы согласно статье 128 ТК РФ.Кто может взятьПричины для того, чтобы запросить у работодателя отпуск за свой счет, могут быть различными. Неоплачиваемый отдых может взять абсолютно любой сотрудник в случае необходимости. Единственная сложность — согласовать его дату и продолжительность. Ограничения на сроки могут быть указаны в трудовом договоре.Также нужно подготовить соответствующие заявление и пакет документов. За руководством остается право разрешить сотруднику отсутствовать на работе либо отказать в такой возможности.Работнику стоит иметь в виду, что его не могут уволить в то время, пока он находится в отпуске.Когда предоставляетсяОтпустить работника на определенный период без сохранения заработной платы — это право работодателя, а не его обязанность. Поэтому нет никаких гарантий, что заявление будет подписано.Однако есть льготные категории сотрудников, которым работодатель не вправе отказать в отпускных днях.Случаи обязательного предоставленияРаботодатель не может не предоставить отпуск за свой счет в таких случаях, как:В таких ситуациях положен отпуск длительностью не более пяти календарных дней. Если эти три события произошли в течение одного рабочего года, то каждый раз сотруднику предоставляется неоплачиваемый отпуск соответствующей продолжительности.Согласно ТК РФ, работодатель обязан предоставить отпуск по требованию без сохранения заработной платы еще в нескольких случаях:Как оформить отпуск за свой счетСледует правильно оформить отпуск за собственный счет, чтобы потом не было лишних проблем с подсчетом стажа, выплатами оклада и пр. Для этого работник должен написать заявление и приложить пакет документов. В заявлении не обязательно указывать причину, а период может быть от нескольких дней до полугода.К кому обращатьсяДля оформления неоплачиваемого отпуска следует обращаться непосредственно к работодателю. Если он отказывается отпускать сотрудника даже в том случае, когда тот имеет право по закону уйти в неоплачиваемый отпуск, можно подать иск в суд.ЗаявлениеЛучше всего в заявлении указать вескую причину, чтобы повысить шансы получить отпуск за собственный счет. Также следует прописать точный период отсутствия на работе. После того как работодатель принял заявление, он издает приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. Документ подписывает руководитель и передает на ознакомление и подпись сотруднику.Необходимые документыВ зависимости от причин, по которым работник желает отсутствовать на работе в течение определенного периода, различается и список предоставляемых документов.Работодатель принимает заявление и документы от сотрудника, ознакамливается, ставит свою подпись. После того как подготовлен приказ и его изучил сотрудник, соответствующую информацию нужно внести в табель учета рабочего времени.Срок неоплачиваемого отпускаПродолжительность неоплачиваемого отпуска зависит от того, входит ли сотрудник в льготную категорию, для которой указаны различные сроки неоплачиваемых дней отсутствия на работе. Если работник не может пользоваться преимуществами, то срок согласовывается с работодателем.Юрист Елена Туркина отмечает: “Если сотрудник, например, пенсионер и имеет право на неоплачиваемый отпуск на период до 14 дней, но несколько лет не пользовался правом на него, то это не значит, что он сможет уйти отдыхать сразу на длительное время”.Влияние на отпускной стажОбщая продолжительность таких отпусков должна составлять не более 14 дней в течение рабочего года. В случае превышения этого срока период, начиная с 15-го дня, не учитывается при подсчете стажа работы. Однако в страховой стаж отпускной период не входит и дни больничного в таком отпуске не оплачиваются.Влияние на расчет отпускныхДни отпуска без сохранения заработной платы полностью исключаются из расчетного периода при расчете среднего заработка вне зависимости от его продолжительности.Отказ в предоставлении неоплачиваемого отпускаЕсли работодатель не имел права отказывать в отпуске сотруднику, имеющему льготы, то в этом случае можно подать иск в суд. Однако начальник может отказать в отпуске всем остальным работникам. Остается только объяснить причины необходимости в неоплачиваемом отпуске в надежде, что руководство пойдет навстречу.Отзыв сотрудника из неоплачиваемого отпускаВ законодательстве такой пункт не указан. Работодатель может попросить сотрудника выйти на работу раньше той даты, когда заканчивается отпуск, но выбор остается за работником.Выход из неоплачиваемого отпуска досрочноСотрудник может выйти из отпуска по своему желанию в любое время, в ТК РФ на этот счет нет никаких ограничений. Чтобы приступить к работе, нужно написать заявление и согласовать график с руководством.Максимальные сроки отпуска за свой счетПродолжительность отпуска работник выбирает сам и согласует с работодателем, а для отдельных категорий законодательно установлен срок, на который работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет.Неоплачиваемый отпуск предоставляют и в других случаях, предусмотренных законодательством.Законодательные акты ТК РФСоветы экспертовСогласно ТК РФ, работодатель не имеет право отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск без желания последнего. Зачастую работодатели "предлагают" неоплачиваемые отпуска для снижения размеров заработной платы. Такая ситуация может происходить из-за экономических сложностей в стране или трудностей в самой организации. Работодатель в такой ситуации должен издать приказ о простое в организации со снижением оклада не более чем на ⅓ и ознакомить с этим документом всех сотрудников.Если работника принуждают написать соответствующее заявление, то он может обратиться в трудовую инспекцию. К тому же, жаловаться можно и в прокуратуру, и в судебные органы. Также к ответственности привлекут, если наниматель был обязан, но не предоставил отпуск за свой счет по закону. Санкции за нарушения правил предоставления неоплачиваемых отпусков в 2025 году установлены частями 1 и 2 статьи 5.27 КоАП:

https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html

https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html

https://ria.ru/20250212/puteshestviya-1998717445.html

https://ria.ru/20250211/vyplaty-1765442132.html

https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ссср, отпуск, работа