https://ria.ru/20250218/otets-2000055227.html

Отец обвиняемой в убийстве сына в Перми объяснил действия дочери

Отец обвиняемой в убийстве сына в Перми объяснил действия дочери - РИА Новости, 18.02.2025

Отец обвиняемой в убийстве сына в Перми объяснил действия дочери

Отец обвиняемой в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорной площадке в Перми, объяснил действия дочери крупными финансовыми... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:18:00+03:00

2025-02-18T14:18:00+03:00

2025-02-18T14:18:00+03:00

пермь

турция

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пермский краевой суд

происшествия

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ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Отец обвиняемой в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорной площадке в Перми, объяснил действия дочери крупными финансовыми проблемами и звонками с угрозами со стороны "кредиторов". Как передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний, Пермский краевой суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве девятилетнего сына. По версии следствия, женщина задушила ребенка и нанесла ему несколько ран ножом в своей квартире в ночь с 11 на 12 июля 2024 года. Тело мальчика нашли в чемодане у мусорных контейнеров в центре Перми. Обвиняемая признала вину. "Со слов дочери знаю, что во время своей работы она потеряла много денег. Не могла восстановиться, получала угрозы, звонки были со стороны лиц, которые давали ей в доверительное управление денежные средства", - объяснил в суде отец Ирины Шатовой. "На столе у Ирины случайно увидела расписку на займ от 25 февраля на него (отца ребенка - ред.) на 10 миллионов рублей под 10%, получается, взят перед самым его отъездом из страны. На свидании дочь пояснила, что ее под угрозами заставили переписать на себя этот долг", - добавила мать Шатовой. Родители Шатовой характеризовали отношения в семье как хорошие, особенно до замужества дочери (17 мая 2014 года). Молодые сначала прекрасно друг к другу относились, в какой-то момент хотели уехать из Перми: немного жили в Турции, в Калининграде. Позднее брак Ирины распался, так как после рождения ребенка в июне 2015 года у супругов произошло охлаждение в отношениях, муж перестал работать. Сын болезненно воспринял развод родителей, но он был очень привязан к матери, с отцом общаться не хотел. "Ирина, она настолько его (сына - ред.) любила. Она без него никуда. Прибегала домой как ошпаренная, если оставляла у нас. И он без мамы никуда, даже в туалет... У нее всегда дома было очень чисто. Перфекционист. Гостеприимная. Когда приедешь в гости, что-то испечет. Она никогда не жаловалась, с детства такая. Честная, очень ответственная, добрая. Никогда не перечила. Она нас с папой выхаживала после сложных операций, у меня много заболеваний, у папы была онкология, рак желудка. Она - солнышко моё", - рассказала мать обвиняемой. "Ребенок был подвижный, тяжёлый в этом плане, он неусидчивый, эмоциональный. Он очень хороший и умница. Ирина ему много читала. Но к школе, на мой взгляд, был не готов", - пояснила она. Родители сообщили, что узнали о преступлении после случившегося, увидели сюжет по телевизору. По их словам, после школы Ирина Шатова училась на факультете "Прикладная математика" в пермском политехе, занималась танцами. Позднее сидела с ребенком. Когда супруг Ирины в 2021 году бросил работу, стала заниматься инвестициями на бирже, совершала операции с акциями.

https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html

https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html

https://ria.ru/20241203/zakaz-1987092108.html

пермь

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пермь, турция, калининград, пермский краевой суд, происшествия