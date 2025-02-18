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В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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20:44 18.02.2025 (обновлено: 20:51 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/oon-2000162802.html
В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США
В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025
В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США
В ООН "приняли к сведению" переговоры делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, отношения между Москвой и Вашингтоном очень важны, сообщил представитель генсека... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:44:00+03:00
2025-02-18T20:51:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
россия
сша
саудовская аравия
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 18 фев – РИА Новости. В ООН "приняли к сведению" переговоры делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, отношения между Москвой и Вашингтоном очень важны, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы, очевидно, приняли к сведению сообщения о дискуссиях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами... Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами как двумя постоянными членами Совета Безопасности очень важны", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000163271.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, саудовская аравия, стефан дюжаррик, оон
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Стефан Дюжаррик, ООН
В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США

В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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ООН, 18 фев – РИА Новости. В ООН "приняли к сведению" переговоры делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, отношения между Москвой и Вашингтоном очень важны, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы, очевидно, приняли к сведению сообщения о дискуссиях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами... Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами как двумя постоянными членами Совета Безопасности очень важны", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреРоссияСШАСаудовская АравияСтефан ДюжаррикООН
 
 
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