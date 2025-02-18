https://ria.ru/20250218/oon-2000162802.html

В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США

В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025

В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США

В ООН "приняли к сведению" переговоры делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, отношения между Москвой и Вашингтоном очень важны, сообщил представитель генсека... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:44:00+03:00

2025-02-18T20:44:00+03:00

2025-02-18T20:51:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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стефан дюжаррик

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ООН, 18 фев – РИА Новости. В ООН "приняли к сведению" переговоры делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, отношения между Москвой и Вашингтоном очень важны, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы, очевидно, приняли к сведению сообщения о дискуссиях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами... Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами как двумя постоянными членами Совета Безопасности очень важны", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000163271.html

россия

сша

саудовская аравия

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2025

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, саудовская аравия, стефан дюжаррик, оон