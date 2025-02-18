https://ria.ru/20250218/oon-2000162802.html
В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США
В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025
В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США
В ООН "приняли к сведению" переговоры делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, отношения между Москвой и Вашингтоном очень важны, сообщил представитель генсека... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:44:00+03:00
2025-02-18T20:44:00+03:00
2025-02-18T20:51:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
россия
сша
саудовская аравия
стефан дюжаррик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992804_0:72:981:624_1920x0_80_0_0_4f18c069bc7e846de30c4f61f81c29cc.jpg
ООН, 18 фев – РИА Новости. В ООН "приняли к сведению" переговоры делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, отношения между Москвой и Вашингтоном очень важны, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы, очевидно, приняли к сведению сообщения о дискуссиях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами... Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами как двумя постоянными членами Совета Безопасности очень важны", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000163271.html
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992804_27:0:954:695_1920x0_80_0_0_3c75e871343173e778f958aed148731c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, саудовская аравия, стефан дюжаррик, оон
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Стефан Дюжаррик, ООН
В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США
В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде