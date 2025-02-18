https://ria.ru/20250218/novak-2000158170.html

Новак назвал возможную причину атаки украинских дронов на КТК

Новак назвал возможную причину атаки украинских дронов на КТК - РИА Новости, 18.02.2025

Новак назвал возможную причину атаки украинских дронов на КТК

Атака украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), скорее всего, была ответом Вашингтону со стороны Киева... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:52:00+03:00

2025-02-18T19:52:00+03:00

2025-02-18T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Атака украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), скорее всего, была ответом Вашингтону со стороны Киева из-за планов США о переговорах с Россией, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Это, скорее всего, ответ США со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы", - сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, комментируя ситуацию с состоянием НПС после атаки беспилотника. НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно "дать по рукам". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, киев, сша, александр новак, сергей лавров, владимир путин, транснефть