https://ria.ru/20250218/novak-2000146319.html
Новак назвал удар Киева по станции КТК атакой против иностранных акционеров
Новак назвал удар Киева по станции КТК атакой против иностранных акционеров - РИА Новости, 18.02.2025
Новак назвал удар Киева по станции КТК атакой против иностранных акционеров
Атака украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию была направлена фактически против иностранных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК),... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:00:00+03:00
2025-02-18T19:00:00+03:00
2025-02-18T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Атака украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию была направлена фактически против иностранных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил вице-премьер Александр Новак."Фактически эта атака была действительно ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам", — сказал он на совещании с Владимиром Путиным.Вице-премьер напомнил, что по трубопроводу прокачивается нефть, которая добывается на территории Казахстана по соглашению о разделе продукции между Казахстаном и участниками консорциума. "Это в основном иностранные акционеры, американские компании — Chevron, ExxonMobil, а также ряд европейских компаний. Эта компания не под санкциями. Она надежно прокачивала (нефть. — Прим. ред.) через территорию России с использованием трубопроводной инфраструктуры, проходящей через нашу территорию — Новороссийск", — добавил Новак.Российский лидер отметил, что если акционеры КТК после атаки украинских БПЛА заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, то необходимо поставить оборудование, несмотря на санкции. Представитель американской компании Chevron, в свою очередь, заявил РИА Новости, что они в курсе произошедшего и ведут мониторинг ситуации. Там подчеркнули, что Каспийский трубопроводный консорциум представляет собой ключевой маршрут поставки нефти из Казахстана на мировые рынки и от него зависит энергобезопасность многих стран.Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря об ударе по нефтяному консорциуму, заявил, что Киев тем самым намеренно нанес прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу.В понедельник крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах.
https://ria.ru/20250218/ataka-2000087297.html
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Новак назвал удар Киева по станции КТК атакой против иностранных акционеров
Новак: атака БПЛА на объект КТК была фактически против иностранных акционеров
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Атака украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию была направлена фактически против иностранных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил вице-премьер Александр Новак.
«
"Фактически эта атака была действительно ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам", — сказал он на совещании с Владимиром Путиным
.
Вице-премьер напомнил, что по трубопроводу прокачивается нефть, которая добывается на территории Казахстана по соглашению о разделе продукции между Казахстаном и участниками консорциума.
"Это в основном иностранные акционеры, американские компании — Chevron, ExxonMobil, а также ряд европейских компаний. Эта компания не под санкциями. Она надежно прокачивала (нефть. — Прим. ред.) через территорию России с использованием трубопроводной инфраструктуры, проходящей через нашу территорию — Новороссийск", — добавил Новак.
Российский лидер отметил, что если акционеры КТК после атаки украинских БПЛА заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, то необходимо поставить оборудование, несмотря на санкции.
Представитель американской компании Chevron, в свою очередь, заявил РИА Новости, что они в курсе произошедшего и ведут мониторинг ситуации. Там подчеркнули, что Каспийский трубопроводный консорциум представляет собой ключевой маршрут поставки нефти из Казахстана на мировые рынки и от него зависит энергобезопасность многих стран.
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря об ударе по нефтяному консорциуму, заявил, что Киев тем самым намеренно нанес прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу
.
В понедельник крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе
Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск
после атаки идет на сниженных режимах.