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Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию
Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию - РИА Новости, 18.02.2025
Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию
Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:57:00+03:00
2025-02-18T11:57:00+03:00
2025-02-18T11:58:00+03:00
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саудовская аравия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете New York Times. "Нефтяные гиганты США очень успешно вели бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся", - отметил он.Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
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США, Россия, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию
Дмитриев: нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент