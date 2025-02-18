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Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию - РИА Новости, 18.02.2025
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11:57 18.02.2025 (обновлено: 11:58 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/neft-2000015957.html
Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию
Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию - РИА Новости, 18.02.2025
Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию
Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:57:00+03:00
2025-02-18T11:58:00+03:00
сша
россия
саудовская аравия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете New York Times. "Нефтяные гиганты США очень успешно вели бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся", - отметил он.Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
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сша, россия, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Россия, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию

Дмитриев: нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете New York Times.
"Нефтяные гиганты США очень успешно вели бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся", - отметил он.
Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Глава РФПИ рассказал США о потерях американских компаний
Вчера, 11:23
 
СШАРоссияСаудовская АравияКирилл ДмитриевЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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