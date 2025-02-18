https://ria.ru/20250218/neft-2000015957.html

Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию

Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию - РИА Новости, 18.02.2025

Глава РФПИ допустил возвращение американских нефтяных компаний в Россию

Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:57:00+03:00

2025-02-18T11:57:00+03:00

2025-02-18T11:58:00+03:00

сша

россия

саудовская аравия

кирилл дмитриев

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете New York Times. "Нефтяные гиганты США очень успешно вели бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся", - отметил он.Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.

https://ria.ru/20250218/glava-2000003158.html

сша

россия

саудовская аравия

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сша, россия, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде