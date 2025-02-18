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В Европарламенте заявили, что Украине не стать членом НАТО и ЕС - РИА Новости, 18.02.2025
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19:31 18.02.2025 (обновлено: 19:36 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/nato-2000153906.html
В Европарламенте заявили, что Украине не стать членом НАТО и ЕС
В Европарламенте заявили, что Украине не стать членом НАТО и ЕС - РИА Новости, 18.02.2025
В Европарламенте заявили, что Украине не стать членом НАТО и ЕС
Украина не станет не только членом НАТО, но и ЕС, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани, комментируя российско-американские переговоры... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:31:00+03:00
2025-02-18T19:36:00+03:00
в мире
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сергей лавров
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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Украина не станет не только членом НАТО, но и ЕС, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани, комментируя российско-американские переговоры высокого уровня, которые прошли во вторник в Саудовской Аравии."Заметьте, более не говорится о вступлении Украины в НАТО. И все те, кто обещали ей это, более не в состоянии выполнить свои обещания. Но я пойду дальше: я думаю, что Украина не станет и членом Евросоюза. Я был на Украине в 2012-2013 году и видел события на Майдане. Я помню депутатов Европарламента, выступавших с трибуны и обещавших Украине скорое членство в ЕС, но она все еще не там", - сказал он.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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в мире, украина, россия, сша, юрий ушаков, тьерри мариани, сергей лавров, европарламент, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Юрий Ушаков, Тьерри Мариани, Сергей Лавров, Европарламент, НАТО, Евросоюз
В Европарламенте заявили, что Украине не стать членом НАТО и ЕС

Евродепутат Мариани: Украина не станет не только членом НАТО, но и ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Украина не станет не только членом НАТО, но и ЕС, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани, комментируя российско-американские переговоры высокого уровня, которые прошли во вторник в Саудовской Аравии.
"Заметьте, более не говорится о вступлении Украины в НАТО. И все те, кто обещали ей это, более не в состоянии выполнить свои обещания. Но я пойду дальше: я думаю, что Украина не станет и членом Евросоюза. Я был на Украине в 2012-2013 году и видел события на Майдане. Я помню депутатов Европарламента, выступавших с трибуны и обещавших Украине скорое членство в ЕС, но она все еще не там", - сказал он.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 17:49
 
В миреУкраинаРоссияСШАЮрий УшаковТьерри МарианиСергей ЛавровЕвропарламентНАТОЕвросоюз
 
 
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