https://ria.ru/20250218/nato-2000153906.html

В Европарламенте заявили, что Украине не стать членом НАТО и ЕС

В Европарламенте заявили, что Украине не стать членом НАТО и ЕС - РИА Новости, 18.02.2025

В Европарламенте заявили, что Украине не стать членом НАТО и ЕС

Украина не станет не только членом НАТО, но и ЕС, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани, комментируя российско-американские переговоры... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:31:00+03:00

2025-02-18T19:31:00+03:00

2025-02-18T19:36:00+03:00

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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Украина не станет не только членом НАТО, но и ЕС, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани, комментируя российско-американские переговоры высокого уровня, которые прошли во вторник в Саудовской Аравии."Заметьте, более не говорится о вступлении Украины в НАТО. И все те, кто обещали ей это, более не в состоянии выполнить свои обещания. Но я пойду дальше: я думаю, что Украина не станет и членом Евросоюза. Я был на Украине в 2012-2013 году и видел события на Майдане. Я помню депутатов Европарламента, выступавших с трибуны и обещавших Украине скорое членство в ЕС, но она все еще не там", - сказал он.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250218/zelenskij-2000119998.html

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в мире, украина, россия, сша, юрий ушаков, тьерри мариани, сергей лавров, европарламент, нато, евросоюз